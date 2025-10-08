Junta afirma que se planteará cambiar de ubicación los laboratorios del hospital de Toledo si la Inspección lo solicita

TOLEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha considerado que es "un poco injusto" que desde los sindicatos se diga que "no se les hace caso" a raíz de sus protestas por las condiciones del laboratorio de Anatomía Patológica y en el resto de laboratorios del Hospital Universitario de Toledo, y ha asegurado que si desde la Inspección de Trabajo se les plantea cambiar de ubicación dicho laboratorio, cumplirán con ella.

Así se ha pronunciado Padilla este miércoles a preguntas de los medios después de que los sindicatos hayan aseverado que, casi un año después de los "graves incidentes" ocurridos en este laboratorio, estos persisten con "constantes partes de incidencias que el personal presenta sobre los síntomas que padecen".

La portavoz del Ejecutivo autonómico ha señalado que puede "empatizar" con el "nerviosismo" de los trabajadores pero ha insistido en que el hospital "cumple con todas las exigencias que está marcando la Inspección". "Llevamos cerca de un año haciendo mediciones y respondiendo a toda la información que nos solicitan", ha añadido.

De hecho, ha insistido, el servicio de prevención de riesgos laborales "continúa con el plan de mediciones y con la vigilancia de la salud de los profesionales", acumulando ya "más de 850 horas de mediciones" y con tres empresas encargadas de realizarlas.

"Todos los resultados arrojan que están dentro de los valores límites ambientales y todas ellos han concluido que el funcionamiento de las instalaciones de climatización y ventilación es correcto", ha puntualizado.

"Vamos a seguir encima de ello, viendo opciones, pero partir de la base de que no se escucha me parece injusto y desde la gerencia del hospital están muy preocupados también y tomando medidas para asegurarse de que no hay nada grave que afecte al los profesionales", ha concluido.