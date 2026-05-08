Junta amplía al 11 de junio el plazo de presentación de solicitudes a los Premios Regionales de Artesanía de C-LM

Archivo - El plazo se amplía hasta el 11 de junio. - JCCM - Archivo

TOLEDO 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía ha ampliado el plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria de los Premios Regionales de Artesanía de Castilla-La Mancha hasta el 11 de junio, inclusive.

Así consta en la resolución de dicha Dirección General que publica en su edición de este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, recogida por Europa Press.

Originalmente, el plazo de presentación se había establecido en dos meses desde la publicación original de la convocatoria, el pasado 11 de marzo, concluyendo por tanto el próximo martes el plazo de presentación.

Sin embargo, según la resolución de la dirección a cargo de Aránzazu Pérez Gil, vista la complejidad de los proyectos a presentar, se considera necesario ampliar el plazo de presentación de solicitudes.