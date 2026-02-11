Junta amplía en 15 días el trámite de audiencia para la aprobación del Plan Rector del Parque Los Calares del Mundo

Archivo - Reserva hidrológica subterránea en el Calar del río Mundo - CHS - Archivo

ALBACETE 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad ha ampliado por 15 días el plazo del trámite de audiencia en el procedimiento de aprobación, del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Los Calares del Mundo y de La Sima, en la provincia de Albacete.

En virtud de ello, las personas interesadas, podrán formular las observaciones, sugerencias o alegaciones que se estimen pertinentes a partir de este jueves.

Así consta en la resolución de dicha dirección general, que publica en su edición de este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, en la que se indica que el pasado 3 de diciembre se acordó la apertura del trámite de audiencia a las personas interesadas en este procedimiento, otorgando un plazo para ello de quince días.

El departamento que dirige Susana Jara acredita que durante el plazo 15 días otorgado, diversos ayuntamientos no han podido realizar el anuncio en su tablón para acercar a los ciudadanos los contenidos del Plan Rector de Uso y Gestión. Estos motivos, junto a razones de seguridad jurídica, redundan en la necesidad de ampliación del plazo establecido para este procedimiento.

El borrador de dicho Plan o copia del mismo estará a disposición de las personas interesadas en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la JCCM: www.jccm.es, y en el Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, sita en la calle Mayor 48 de Albacete (02.071), todos los día laborables en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Quien desee formular alegaciones al texto que se somete a audiencia a las personas interesadas, podrá presentarlas en cualquiera de los registros administrativos y oficinas previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuyo caso irán dirigidas a la dirigirlas a la persona titular de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible 45071-Toledo.