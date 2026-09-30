La Junta anuncia que el próximo año Ciudad Real contará con 1.500 aulas refrigeradas en 133 centros educativos

El consejero de Educación, Amador Pastor, en su encuentro con directores de centros de la provincia de Ciudad Real. - JCCM

CIUDAD REAL 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha avanzado que, de cara a la próxima temporada de calor, la provincia de Ciudad Real contará con casi 1.500 aulas refrigeradas en 133 centros educativos, lo que supone alcanzar al 60% de los centros.

Así lo ha afirmado antes de la reunión que ha mantenido con directores de centros de la provincia de Ciudad Real, en la que, además de su equipo de Gobierno, ha estado acompañado por el delegado del ramo, José Caro, entre otros.

Pastor ha reivindicado el desarrollo del Plan de Climatización de los centros educativos de la región, una estrategia que moviliza alrededor de 80 millones de euros y cuya ejecución supera ya el 45%, con el objetivo de adaptar las infraestructuras educativas a las altas temperaturas y mejorar las condiciones térmicas para alumnado y profesorado.

En este sentido, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha señalado que, en la provincia de Ciudad Real, las tres convocatorias desarrolladas hasta la fecha han permitido financiar 91 actuaciones de climatización en centros educativos de 40 municipios, con una inversión de 6,2 millones de euros.

A ello se suman las actuaciones realizadas en 45 centros de Secundaria, IESO y SES, con 532 aulas y una inversión de 1,58 millones de euros, lo que permite alcanzar en este ámbito al 82% de los centros. En conjunto, ambas líneas suponen una inversión de cerca de 7,8 millones de euros.