Junta aprobará el próximo martes una inversión de 35 millones para procesos de FP que afectarán a 10.000 personas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: viernes, 8 mayo 2026 13:05
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VILLALUENGA DE LA SAGRA (TOLEDO), 8 (EUROPA PRESS)

El próximo martes, 12 de mayo, el Gobierno de Castilla-La Mancha va a aprobar una inversión de 35 millones de euros que afectará a 10.000 personas en procesos de Formación Profesional en Castilla-La Mancha.

Así lo ha adelantado el presidente regional, Emiliano García-Page, durante el acto conmemorativo del centenario de la fábrica Holcim en Villaluenga de la Sagra.

García-Page ha destacado que esta inversión en Formación Profesional es "un acompañamiento de las empresas con la administración que es elemental".

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