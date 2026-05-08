Junta aprobará el próximo martes una inversión de 35 millones para procesos de FP que afectarán a 10.000 personas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

VILLALUENGA DE LA SAGRA (TOLEDO), 8 (EUROPA PRESS)

El próximo martes, 12 de mayo, el Gobierno de Castilla-La Mancha va a aprobar una inversión de 35 millones de euros que afectará a 10.000 personas en procesos de Formación Profesional en Castilla-La Mancha.

Así lo ha adelantado el presidente regional, Emiliano García-Page, durante el acto conmemorativo del centenario de la fábrica Holcim en Villaluenga de la Sagra.

García-Page ha destacado que esta inversión en Formación Profesional es "un acompañamiento de las empresas con la administración que es elemental".