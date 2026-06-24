Junta aprueba una nueva convocatoria de 10 millones de euros para seguir afianzando la labor investigadora en C-LM

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, comparece en rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida, para dar cuenta de los asuntos adoptados en el Consejo de Gobierno. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la nueva convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de investigación científica y transferencia de tecnología, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), por un importe total de 10 millones de euros durante cuatro años, desde 2027 hasta 2030.

Para la consejera Portavoz, Esther Padilla, es muestra de la inquietud del Gobierno regional por caminar hacia la sociedad del conocimiento, algo que "se consigue destinando fondos a la investigación, al desarrollo y a la innovación".

El objetivo de esta nueva convocatoria, ha reconocido Padilla, es "fomentar la excelencia investigadora y contribuir a consolidar las líneas y grupos de investigación estratégicos de la región". Además, se da continuidad a las ayudas publicadas en años anteriores, "unas partidas que nos dejan datos elocuentes, como que desde el año 2017 hasta el año 2024 se han destinado 50 millones de euros para financiar proyectos de investigación científica y transferencia de tecnología, garantizando la generación de conocimiento y propiciando progreso económico y social en la región", ha insistido, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Se convocan ayudas para cuatro modalidades: proyectos de investigación científica, proyectos de retorno y retención del talento, proyectos dirigidos por jóvenes investigadores y proyectos de transferencia directa de tecnología. Además, se reserva un 10% del presupuesto total de la convocatoria por cada una de las siguientes ramas de conocimiento: las artes y las humanidades, las ciencias de la salud, las ciencias sociales y jurídicas, así como para ingeniería y arquitectura.

Por modalidades, cada proyecto individual podrá financiarse como máximo hasta unas cantidades establecidas: de hasta 200.000 euros en los proyectos de investigación científica (PIC); hasta 180.000 euros los de retorno y retención del talento (PRT); y hasta 75.000 euros tanto en los proyectos dirigidos por jóvenes investigadores (PJI) como los de transferencia directa de tecnología (PTT).

La portavoz del Ejecutivo ha adelantado la principal novedad de esta convocatoria, que no es otra que la simplificación "del procedimiento de justificación económica de las ayudas". En convocatorias anteriores se presentaba anualmente una justificación económica y cuatro justificaciones para cada proyecto de investigación. Sin embargo, en esta nueva convocatoria las entidades beneficiarias presentarán una justificación parcial una vez completado la mitad del periodo de ejecución del proyecto de investigación y una justificación al finalizar.

La intención del Ejecutivo regional, según ha asegurado la consejera, es llegar a 1.000 investigadoras e investigadores de la región. Los interesados, dispondrán de 20 días hábiles para presentar la solicitud de ayuda, una vez que se publique en el Diario Oficial.

Con esta nueva convocatoria, el Gobierno regional movilizará 60 millones de euros para cumplir con el compromiso sobre la recuperación y el fortalecimiento de las líneas de ayudas a proyectos de investigación, dotándolas de una continuidad que aporta certidumbre y estabilidad a los grupos de investigación de la región.

"Con el presidente García-Page, en Castilla-La Mancha se ponen en marcha medidas para generar, retener y captar un talento que garantice el crecimiento económico y social del territorio", ha concluido la portavoz.

Pero, además, Esther Padilla ha recordado otra de las iniciativas que el Ejecutivo del presidente García-Page ha desplegado para fomentar la investigación y en la que ya se está trabajando. Se trata de la nueva convocatoria del programa INVESTIGO (de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo) para facilitar la contratación de 150 investigadores en entidades como empresas tecnológicas y centros de referencia en innovación e investigación.

Como ha detallado la consejera, la nueva convocatoria estará dotada con cinco millones de euros para apoyar la incorporación de jóvenes investigadores a proyectos de I+D+i en el tejido económico y productivo de la Comunidad Autónoma, dando continuidad a un programa que el Ejecutivo autonómico ha incorporado a sus políticas de empleo y con el que ha impulsado ya cerca de 500 contrataciones, con una inversión que supera los 19,8 millones de euros.

CALENDARIO LABORAL 2027

Además, la portavoz del Gobierno autonómico ha adelantado la aprobación del decreto por el que se fija el calendario laboral para el año 2027 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Padilla ha reconocido que se ha dado el visto bueno el calendario para el año 2027, previa audiencia a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Castilla-La Mancha y a la Iglesia Católica.

Así, se ha optado por reconocer como festivos los días 27 de mayo, celebración de la Fiesta del Corpus Christi, en sustitución de la fiesta correspondiente al día 19 de marzo, San José; y el día 31 de mayo, Día de Castilla-La Mancha, en sustitución del 15 de agosto, de la Asunción de la Virgen, al coincidir con domingo.

Por lo tanto, ha detallado la consejera Portavoz, las fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperables en el año 2027, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, serán el 1 de enero, Año Nuevo; el 6 de enero, Epifanía del Señor; el 25 de marzo, Jueves Santo; el 26 de marzo, Viernes Santo; el 1 de mayo, Fiesta del Trabajo; el 27 de mayo, celebración de la Fiesta del Corpus Christi; el 31 de mayo, Día de Castilla-La Mancha; el 12 de octubre, Fiesta Nacional; el 1 de noviembre, Día de todos los Santos; el 6 de diciembre, Día de la Constitución Española; el 8 de diciembre, de la Inmaculada Concepción; y el 25 de diciembre, Natividad del Señor.