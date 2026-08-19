Junta celebra el Día de la Fotografía con una exposición virtual que recupera retratos de familias tradicionales de C-LM

Retrato de familia en una terraza. Años 20. Guadalajara. Fondo Goñi. Archivo Histórico Provincial de Guadalajara. - JCCM

TOLEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional publica, con motivo del Día Mundial de la Fotografía que se celebra este miércoles, 19 de agosto, la exposición virtual de fotografías antiguas 'Retratos de familia en Castilla-La Mancha'.

Para esta muestra se han seleccionado un total de 40 fotografías representativas de familias tradicionales de nuestra tierra a lo largo de los años, que abarcan un amplio espacio de tiempo que va desde la última década del siglo XIX hasta los años 60 del pasado siglo XX.

Según explica el Ejecutivo, estas fotografías pertenecen a los fondos fotográficos custodiados en los Archivos Históricos Provinciales de Castilla-la Mancha, como los fondos Goñi, Escobar y Rodríguez, pero hay una especial preponderancia de los retratos pertenecientes al fondo Los Legados de la Tierra, surgido como consecuencia de la campaña emprendida hace más de 20 años por la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha para recuperar el patrimonio fotográfico desconocido de la región.

Este patrimonio fotográfico está disponible para todos los ciudadanos a través de la web del Archivo de la Imagen de Castilla-La Mancha. https://cultura.castillalamancha.es/archivos/archivo-de-la-i...

A lo largo de esta muestra se pueden ver imágenes de los castellanomanchegos de muy diferentes décadas disfrutando en eventos familiares y aprovechando la presencia de un fotógrafo ambulante o en su estudio, antes de que llegara la democratización de la fotografía.

Además, con la contemplación de estos retratos familiares se puede descubrir la importancia de la fotografía como testimonio y recurso fundamental para entender los cambios sociales experimentados en el país a lo largo del tiempo.

Esta exposición virtual puede verse en https://cultura.castillalamancha.es/archivos/exposiciones-vi...