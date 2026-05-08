Junta se compromete a financiar el 70% de la redacción del proyecto de modernización de regadíos en el Bajo Alberche

Archivo - El río Alberche a su paso por las inmediaciones de Talavera de la Reina (Toledo). - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mantenido una reunión de trabajo con la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Alberche comprometiéndose a financiar el 70% del coste de la redacción del proyecto para continuar avanzando en uno de los proyectos estratégicos más importantes para el futuro de Talavera de la Reina y su comarca que es la modernización de sus regadíos.

Una reunión que ha contado con la presencia del director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández, el delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez, la delegada de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Elena Martín, y el presidente de la Comunidad General de Regantes del Canal Bajo del Alberche, José Manuel Villegas, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

Durante el encuentro, el Ejecutivo autonómico ha reiterado su apuesta firme por el regadío y por el desarrollo económico y agrícola de esta zona, recordando además que la Junta de Comunidades ya financió el 100% del anteproyecto de modernización que entregó a la Comunidad de Regantes en 2024, "un paso decisivo para seguir avanzando en esta actuación", según el director general de Desarrollo Rural.

El proyecto de modernización de los regadíos del Canal Bajo del río a su paso por Talavera de la Reina es una iniciativa estratégica para Talavera y toda la comarca, no solo desde el punto de vista agrícola e hídrico, sino también económico y social, ya que la modernización del regadío podría generar en torno a 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos, contribuyendo a fijar población, impulsar la actividad económica y garantizar oportunidades de futuro.

"La modernización de regadíos es una prioridad estratégica para garantizar un uso más eficiente del agua, mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias y asegurar el futuro del sector agroalimentario en Castilla-La Mancha", ha declarado José Juan Fernández.