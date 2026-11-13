Junta convoca la comisión de seguimiento del Centro de Tecnificación de Piragüismo de Talavera tras hallar deficiencias

El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Talavera de la Reina, David Gómez Arroyo - JCCM

TOLEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Talavera de la Reina, David Gómez Arroyo, ha informado de que la comisión de seguimiento del Centro de Tecnificación de Piragüismo de Talavera se reunirá el próximo martes, 17 de noviembre, en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. En ella se dará traslado al Ayuntamiento del informe de la unidad técnica sobre la nueva documentación presentada.

A la reunión han sido convocados la Consejería, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina y la Federación de Piragüismo de Castilla-La Mancha, las tres partes que integran dicha comisión conforme al protocolo suscrito en su día, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Los técnicos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes han revisado la nueva documentación remitida por el Ayuntamiento hace unos meses. El primer proyecto presentado por el consistorio contaba con 80 deficiencias; el segundo, elaborado para subsanarlas, todavía presenta 40, de carácter grave, medio y leve.

Según ha explicado el delegado, las más graves afectan al proyecto constructivo y, de acuerdo con el artículo 235 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, impiden licitar la obra y dotarla de partida presupuestaria. En obras de más de 500.000 euros, ha recordado, las unidades técnicas del órgano de contratación deben verificar que el proyecto cumple todos los requisitos legales y técnicos de edificación.

"Son los técnicos de la Consejería, funcionarios absolutamente imparciales, quienes lo dicen; no es una cuestión del Gobierno de Castilla-La Mancha", ha señalado Gómez Arroyo.

UN RETRASO IMPUTABLE AL AYUNTAMIENTO

El delegado ha lamentado que, a seis meses de que concluya la legislatura, el centro no pueda estar ni siquiera en obras. "Si el Ayuntamiento hubiera hecho bien su trabajo, ya podría estar finalizado o en construcción, y los piragüistas y atletas de élite estarían entrenando en él", ha afirmado.

Gómez Arroyo ha recordado que el protocolo solo obligaba al Ayuntamiento a redactar el proyecto constructivo, y ha atribuido el retraso únicamente a la gestión del alcalde, José Julián Gregorio, y de su equipo de gobierno, que, a día de hoy, ha dicho, no ha logrado presentar un proyecto licitable.

En este sentido, ha criticado que el consistorio trate de trasladar la responsabilidad al Gobierno regional, porque los hechos y los informes técnicos indican lo contrario.

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

El delegado ha enmarcado este caso en lo que considera una situación continuada durante los últimos cuatro años en las instalaciones deportivas municipales de Talavera, en las que, a su juicio, el deporte "se ha convertido en deporte de alto riesgo".

Como ejemplo más reciente, ha citado el aplazamiento, el pasado fin de semana, del partido de liga entre la Unión Balompédica y el Talavera CF por el estado del césped del estadio municipal El Prado, de titularidad municipal, partido que ha calificado de fundamental para la temporada del club talaverano. Ha recordado, además, que el estado del terreno de juego ya fue un problema la pasada temporada y que la suspensión de entrenamientos afectó al equipo.

Entre otros episodios, Gómez Arroyo ha mencionado lesiones de deportistas en instalaciones municipales, entrenamientos y actividades suspendidos, la cancelación de un campeonato regional de natación y la suspensión y el retraso de pruebas del Campeonato de España de motocross.

El delegado ha concluido que, con la legislatura prácticamente agotada, el centro no podrá estar siquiera en obras antes de su final, algo que, ha insistido, "es imputable únicamente al Gobierno municipal". La Junta, ha señalado, acudirá a la comisión de seguimiento del martes para que se resuelvan las 40 deficiencias y el proyecto pueda, por fin, avanzar.