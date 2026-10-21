Junta convoca la II Liga Regional de Debate Escolar que en 2025 reunió a 350 alumnos de 32 centros educativos

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TOLEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, ha publicado las bases de la II Liga Regional de Debate Escolar para el curso 2026-2027, una iniciativa que busca impulsar la expresión oral, el pensamiento crítico, la investigación, la escucha activa y la capacidad de argumentar y contrastar ideas entre el alumnado de la Comunidad Autónoma.

Esta segunda edición da continuidad a una iniciativa que, durante el pasado curso escolar, reunió a alrededor de 350 alumnos de 32 centros educativos de las cinco provincias de Castilla-La Mancha, organizados en un total de 70 grupos de debate, según ha informado la Junta por nota de prensa.

La convocatoria está dirigida al alumnado de los centros educativos de la región y contempla tres categorías: primero de Bachillerato; tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO); y primero y segundo de ESO, esta última con carácter opcional y limitada a la fase provincial. El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el 26 de octubre hasta el 13 de noviembre.

El tema elegido para esta segunda edición es 'La nueva opinión pública: ¿quién influye en lo que pensamos, compartimos y creemos?', una propuesta que permitirá al alumnado reflexionar sobre la formación de las opiniones, la influencia social y los mecanismos a través de los cuales se construyen, comparten y difunden las ideas.

La competición se desarrollará en cuatro fases: provincial, semifinal provincial, semifinal regional y final. Las dos primeras tendrán lugar entre el 30 de noviembre de 2026 y el 7 de abril de 2027, mientras que las semifinales regionales se celebrarán en el Castillo de San Servando, en Toledo, los días 13 de mayo, para la categoría de Bachillerato, y 20 de mayo, para tercero y cuarto de ESO.

Por su parte, las finales se celebrarán en la sede de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes los días 14 y 21 de mayo de 2027, respectivamente.

Entre las novedades de esta edición destaca la posibilidad de que todos los equipos ganadores de cada provincia, junto con el segundo mejor clasificado regional, puedan disfrutar de una estancia en el Castillo de San Servando. La incorporación de este último equipo permitirá garantizar un número par de participantes en esta fase de la competición.

Asimismo, los integrantes de los equipos ganadores recibirán una tableta electrónica, mientras que los segundos clasificados serán reconocidos con un lote de libros.

Con la celebración de esta segunda edición, el Gobierno de Castilla-La Mancha desarrolla una iniciativa educativa que sitúa el debate y la oratoria como herramientas fundamentales para mejorar las competencias comunicativas del alumnado, favorecer el respeto a las diferentes opiniones y promover una participación crítica, reflexiva y responsable en la sociedad.