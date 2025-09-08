La Junta convoca las Medallas al Mérito Cultural de C-LM y conforma el jurado que fallará los galardones

TOLEDO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Viceconsejería de Cultura y Deportes ha convocado las Medallas al Mérito Cultural de Castilla-La Mancha, conformando también el jurado que fallará dichos galardones, compuesto por 13 personas y una secretaria con voz pero sin voto.

Según publica este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press, la Viceconsejería enviará comunicación a los miembros del jurado para que, en el plazo de diez días desde su recepción, remitan una o dos candidaturas por cada una de las modalidades convocadas, identificando la persona física o jurídica que se propone y la justificación de los méritos para ser galardonado.

El plazo máximo para dictar la Resolución de las Medallas al Mérito Cultural en Castilla-La Mancha será de seis meses a contar desde este mismo lunes.