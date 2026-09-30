La Junta convoca nuevas ayudas regionales a la accesibilidad de viviendas por valor de siete millones de euros

Archivo - El consejero de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando. - JCCM - Archivo

TOLEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha convocado nuevas ayudas para la mejora de la accesibilidad en las viviendas de Castilla-La Mancha, dotada con siete millones de euros de fondos propios.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha participado en el en el Foro 'Territorio Futuro de Infraestructuras y Urbanismo' organizado por el diario ABC junto a los consejeros de su ramo de Extremadura y de Murcia y ha avanzado esta nueva convocatoria, según ha informado la propia Junta por nota de prensa.

Hernando ha puesto de manifiesto como estas nuevas ayudas para la accesibilidad se convocan "porque estamos en un momento de barbecho, ya que se han acabado los fondos europeos, no han arrancado los fondos del Plan Estatal y tenemos que tirar a pulmón con fondos propios para poder dar soluciones".

En este sentido, ha recordado que "ya planteábamos en la primavera una ayuda con fondos propios para el alquiler y ahora otra, también con fondos propios para mejorar la accesibilidad en nuestras viviendas".

Así, podrán ser beneficiarios de estas nuevas ayudas propietarios de viviendas; usufructuarios; o arrendatarios, cuando asuman el coste de las obras con autorización de la propiedad; comunidades de propietarios; agrupaciones de comunidades de propietarios; y propietarios agrupados de edificios sin división horizontal formal.

Se financiarán actuaciones iniciadas entre el 1 de julio de 2024 y el 31 de diciembre de 2025 que mejoren la accesibilidad de viviendas y edificios y entre ellas destacan la mejora de accesos y movilidad; sistemas de apoyo a personas con discapacidad; accesibilidad sensorial; seguridad y comunicación; innovación tecnológica; y adaptación integral de viviendas.

Las viviendas y edificios que pueden acogerse a estas ayudas deben estar situados en Castilla-La Mancha; haber sido finalizados antes de 2006, salvo que viva en ellos una persona mayor de 65 años o con discapacidad; contar con informe técnico justificativo; y disponer de proyecto o memoria técnica.

La subvención cubrirá el 60% del coste subvencionable de la actuación y el 80% del coste subvencionable cuando en la vivienda o edificio resida una persona con discapacidad o mayor de 65 años. Las solicitudes podrán presentarse desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2026.

MEDIDAS EN MATERIA DE VIVIENDA

Respecto a las medidas estatales anunciadas en materia de vivienda, Hernando ha valorado positivamente que el Gobierno de España haya incorporado iniciativas similares a las ya desarrolladas en Castilla-La Mancha, destacando especialmente el modelo de hipotecas a tipo cero impulsado por la Comunidad Autónoma.

El consejero se ha mostrado satisfecho con que una medida pionera puesta en marcha en la región "pueda extenderse al conjunto del país y beneficiar a más ciudadanos", aunque ha insistido en que la solución estructural al problema de la vivienda pasa por incrementar significativamente la oferta.

En este sentido, ha asegurado que "tenemos que intentar conseguir, entre todos, que haya una mayor protección para las personas que mayores dificultades afrontan", pero ha argumentado "sin dejar de tener en el objetivo que este problema se resuelve, fundamentalmente construyendo muchas más viviendas".

Así, ha asegurado que en España hay un déficit de 800.000 viviendas según estima el Banco de España, "y tenemos que poder construir las viviendas que hacen falta a un ritmo mucho más acelerado" y para eso hace falta más suelo; más personas trabajando, más inversión y más ayudas; y eso, "es lo que hemos diseñado en la Agenda de Acción por la Vivienda".

Asimismo, ha destacado que Castilla-La Mancha ha ejecutado más del 100% de los fondos europeos asignados a vivienda, "incorporando recursos que otras comunidades autónomas no pudieron ejecutar" y gracias a ello, ha señalado, "más de 120.000 personas se han beneficiado en la región de las distintas actuaciones financiadas con fondos europeos".

Finalmente, el consejero ha apelado al acuerdo entre fuerzas políticas e instituciones para afrontar uno de los principales problemas que afectan actualmente a las familias. En este contexto, ha puesto como ejemplo el consenso alcanzado en las Cortes regionales para continuar la tramitación de la nueva Ley de Vivienda y Urbanismo de Castilla-La Mancha, una norma que "ha definido como pionera y que ahora afronta la fase de análisis de las enmiendas parciales".