Junta declara la emergencia en Madrigueras para actuar en caminos rurales afectados por las tormentas del 2 de octubre

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en Madrigueras. - JCCM

ALBACETE 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó el pasado 20 de octubre la Declaración de Emergencia en Madrigueras por los daños provocados por la tormenta del día 2 de este mismo mes.

Esta declaración llevó aparejado un informe de evaluación de las infraestructuras de caminos rurales afectados, cuya reparación, según este mismo informe, asciende a 484.000 euros que harán posible la recuperación de 25,7 kilómetros en 14 caminos rurales de esta localidad con el fin de restablecer cuanto antes las comunicaciones, facilitar el acceso a las explotaciones y garantizar la seguridad de agricultores, ganaderos y vecinos, según ha informado la Junta por nota de prensa.

De ello ha informado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que ha visitado los caminos que se están arreglando acompañado por el alcalde de la localidad, Juan Carlos Talavera; el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero; el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández; el delegado de Agricultura en la provincia, Ramón Sáez, y representantes de la empresa Tragsa.

Con esta acción, el Gobierno regional da una "una respuesta rápida a esta situación de emergencia", que comenzó el pasado 15 de octubre, cuando se declaró la emergencia de las actuaciones.

Posteriormente el día 27 comenzaron las obras, que está ejecutando Tragsa y que cuentan con un plazo estimado de dos meses.

Los trabajos incluyen la reconstrucción de los tramos dañados, la limpieza de cunetas, la reparación de firmes y obras de paso y la estabilización de taludes, para recuperar la normalidad en los caminos afectados.

Con esto, "se recupera la normalidad y el funcionamiento ordinario de todos estos caminos, porque es fundamental entender que de esa manera también contribuimos a desarrollar la actividad económica".

"Además, en Madrigueras la agricultura y la ganadería suponen una parte fundamental de su economía", ha dicho el consejero.

En relación con los caminos rurales, Julián Martínez Lizan ha informado de que la semana pasada acabó el plazo para presentar solicitudes a la convocatoria de ayudas destinadas a su mejora y acondicionamiento.

Esta línea está dirigida a los ayuntamientos para facilitar el mantenimiento de estas infraestructuras y mejorar así el acceso a las explotaciones agrarias y ganaderas; está cofinanciada con fondos europeos, nacionales y regionales y dotada con 10 millones de euros.

Al cierre del plazo de presentación de solicitudes, un total de 775 de los 919 municipios de la región han presentado solicitudes para actuar en 1.827 caminos rurales.

Y en la provincia de Albacete, 72 de los 87 municipios han solicitado estas ayudas, para actuar en 114 caminos rurales.