Junta decreta servicios mínimos del 100% en los servicios de extinción de incendios ante la huelga de este miércoles

Efectivos del Infocam en el incendio que afecta desde el pasado domingo a Peñalba de la Sierra, en Guadalajara. - INFOCAM

TOLEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Sostenible, ante la huelga y los paros convocados para este miércoles, 15 de octubre, por varios sindicatos para visibilizar el apoyo al pueblo palestino, ha decretado como servicios mínimos el 100% del personal directamente relacionado con todos los recursos y unidades operativas activas para extinción.

Así consta en la resolución que publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y recoge Europa Press, en la que se indica que esta resolución afecta al personal integrante de los activos para extinción del Servicio de Extinción de Incendios Forestales, incluyendo empleados públicos de la Conserjería de Desarrollo Sostenible, así como de empresas privadas con relación contractual vinculante prestando servicio a tales recursos.

SERVICIOS MÍNIMOS EN FOMENTO

De igual modo, la Consejería de Fomento también ha establecido servicios mínimos tanto para el transporte regular de viajeros, como para las rutas escolares.

Sobre éstas, ha decretado el mantenimiento de todas las rutas de transporte escolar con origen o parada en zonas catalogadas como escasamente pobladas, zonas en riesgo de despoblación, y zonas rurales intermedias, y del que tenga destino a centros educativos de educación especial.

"De esta manera se garantiza el ejercicio de derecho a la educación del alumnado y el ejercicio de derecho de huelga de los trabajadores especialmente cuando la zona de origen de los usuarios de transporte es fundamentalmente rural", se alega en la resolución que recoge Europa Press del Diario Oficial de Castilla-La Mancha, suscrita por el consejero, Nacho Hernando.

De otro lado, ha determinado que las empresas gestoras de los servicios públicos de titularidad autonómica que puedan verse afectadas por esta convocatoria de huelga, deberán prestar en las rutas afectadas por la convocatoria de huelga, tanto si se trata de concesiones de titularidad autonómica, como de servicios parciales de concesiones de titularidad de la Administración Central que discurren íntegramente en el ámbito de la citada Comunidad.

Para los servicios regulares de transporte de viajeros de uso general ha establecido de 1 a 6 expediciones completas: una expedición de ida y otra de vuelta; de 6 a 10 expediciones completas, dos expediciones de ida y dos de vuelta; para más de 10 expediciones completas, entre las 6.00 y las 9.00 horas y 18.00 y 21.00 horas, el 40% de las expediciones de ida y vuelta. El resto de la jornada, el 20% de las expediciones.

"De esta forma, la esencia del derecho de huelga se respeta, puesto que una reducción de al menos la mitad de los servicios prestados ya tiene una incidencia muy evidente para los clientes, e indirectamente, para el empresario", se dice en la resolución.

Los paros y alteraciones en el trabajo por parte del personal necesario para el mantenimiento de los servicios esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo.

La designación de los trabajadores que deben prestar los servicios mínimos corresponderá a las empresas afectadas.

Tanto la resolución de Desarrollo Sostenible, como la de Fomento surtirán efecto este mismo miércoles, y contra ellas, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible y de Fomento, o recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses, contados uno y otro plazo desde este jueves.