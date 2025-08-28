La Junta dedicará un día de la Feria de Albacete para concienciar sobre las agresiones machistas en festividades

ALBACETE 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado provincial de la Junta de Castilla-La Mancha en Albacete, Pedro Antonio Ruiz, ha presentado este jueves en la sede de la institución la campaña para prevenir la violencia machista durante la Feria de la ciudad y promover la igualdad a través de diversas acciones como el reparto de vasos, conciertos y actividades artísticas, merchandising personalizado y un día --el 11 de septiembre-- dedicado a la reivindicación del feminismo y a concienciar sobre las agresiones sexuales en ambientes festivos.

Ruiz ha destacado que desde el Gobierno regional afrontan "la Feria desde el punto de vista de la igualdad y también de la protección necesaria para todas". Por ello, han organizado junto a la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete (APEHT) el reparto de 46.000 vasos de plástico reutilizables con el mensaje inscrito de "Cero agresiones sexuales" y "Respeta mi vaso" como campaña, los cuáles estarán disponibles en las discotecas, el templete, los puestos de sindicatos y diversas organizaciones. Se trata de la séptima edición de esta campaña de concienciación que el año anterior llegó a contar con 40.000 ejemplares distribuidos y a la que este año se sumarán un total de 300.000 servilletas emblemáticas para los establecimientos hosteleros, de las cuales la mitad ya han sido repartidas.

La delegada de Igualdad, Lola Serrano, ha resaltado la importancia de prevenir la violencia sexual en estos días festivos, recordando que "año tras año el Gobierno regional y APEHT se unen a la mayoría social que disfruta la feria para celebrar desde el respeto y clama por unas fiestas libres de agresiones". La elección de los vasos como medio difusor busca remarcar "que el alcohol no es ninguna excusa" de cara al acoso. Serrano ha señalado que la Junta de Comunidades mantiene desde el verano una campaña dedicada a la población más joven para promover el disfrute de las festividades sin agresiones con este tipo de mensajes institucionales y detener "un pensamiento que se está colando aún en algunos jóvenes".

El 11 de septiembre se establecerá un merchandising específico de concienciación por la igualdad, con prendas como fulares violetas, y un concierto musical de la artista de Bogarra Karmento, la cuál "siempre ha reivindicado el feminismo, especialmente en el mundo rural, tanto en sus letras como en sus acciones", ha explicado Serrano.

La delegada de Igualdad ha recordado también que la Junta dispone en Albacete de un centro de atención integral a agresiones 24 horas y establecido en la calle Rosario nº44 de la capital, que estará "especialmente en funcionamiento durante los días de Feria". El horario de atención presencial es de lunes a viernes de las 8 a las 22 horas, con el número de teléfono 608364961 disponible para responder a las incidencias con servicios jurídicos, psicológicos y sociales. Fuera de ese horario, el centro de atención integral mantiene un servicio de urgencias en el teléfono 900100114, con acompañamiento telefónico pero también presencial si fuera necesario "donde cualquier mujer lo requiera". Serrano ha asegurado que durante los días de Feria el centro estará "a pleno rendimiento".

En 2024, según los datos de la delegada de Igualdad, se registraron tres casos de agresiones leves en la Feria de Albacete. Por ello, Serrano ha remarcado que "somos todos y todas quienes podemos hacer que este año la fiesta sea un verdadero éxito y consigamos una cifra cero en agresiones" a través de la concienciación y la prevención.

La gerente de APEHT, Begoña Garijo, ha defendido la creación de este tipo de campañas "para que no se produzca ni una sola agresión" y ha afirmado que los "hosteleros de la noche de Albacete sabemos cómo actuar en este tipo de situaciones" gracias a la formación continua y reforzada estas semanas con cursos actualmente disponibles en la Ventana de Atención al Feriante. Además, la seguridad este año estará acompañada con un total de 60 personas de vigilancia privada costeada por los propios hosteleros, que trabajarán estrechamente con las Fuerzas de Seguridad del Estado en todas las situaciones. "Siempre hemos colaborado y siempre estaremos ahí", ha remarcado Garijo.