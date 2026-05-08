Junta desactiva el Meteocam tras finalizar los avisos de la Aemet por lluvias y tormentas, que dejan 11 incidencias

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TOLEDO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha desactivó en la noche de este jueves, a las 22.00 horas, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), que se encontraba en Fase de Alerta, Situación Operativa 0, desde las 11.00 horas de ayer, 7 de mayo, atendiendo a los avisos naranjas y amarillos por lluvias y tormentas emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según informa el Ejecutivo regional en nota de prensa, las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara registraban avisos en todas sus comarcas, sin embargo, en Ciudad Real y Toledo solo se emitió aviso para las comarcas de Valle del Tajo, La Mancha toledana y La Mancha de Ciudad Real.

La desactivación del Plan Específico se ha llevado a cabo una vez finalizados los avisos emitidos por Aemet, así como por la favorable evolución de las incidencias que fueron registradas en el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2.

De esta manera, durante el tiempo de activación del Meteocam, se han contabilizado en toda la región un total de 11 incidentes, casi todos provocados por obstáculos en la calzada y la vía pública.

Por provincias, la que más incidencias ha registrado ha sido Guadalajara, con cinco avisos; Toledo, con tres incidentes, es la segunda provincia donde más incidencias se han registrado. A continuación, se sitúan Albacete, Cuenca y Ciudad Real, con un incidente en cada una de estas provincias.