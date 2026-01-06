La Junta desactiva el Plan ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos, que dejan 48 incidentes en la región

Vehículo de coordinación de funciones del 112 de C-LM. - JCCM

TOLEDO 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha desactivado a las 9.00 horas de este martes el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en toda la Comunidad Autónoma.

Según informa el Ejecutivo en nota de prensa, el Plan ha sido finalmente desactivado tras finalizar los avisos por nieve emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), así como por la resolución de los incidentes asociados a dicho fenómeno generados por la borrasca 'Francis', y que fueron gestionados por el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112.

El Meteocam se activó en la noche del pasado día 4 de enero, a las 23.00 horas, ante las previsiones de nieve, elaboradas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), con avisos amarillos en diversas comarcas de todas las provincias de la región.

Durante los dos días en los que ha estado en vigor, la Sala de Coordinación del 112 ha registrado un total de 48 incidentes causados por la nieve y el hielo.

La provincia más afectada ha sido Guadalajara, donde se han contabilizado un total de 37 incidencias debido a la nieve, las bajas temperaturas y el hielo.

La segunda ha sido Toledo con ocho incidentes; seguida de la provincia de Cuenca donde se han registrado un total de dos y de Ciudad Real con un incidente.

En la tarde de ayer, la Aemet emitió un aviso de nivel naranja por temperaturas mínimas (-10ºC) para la comarca de Parameras de Molina, en Guadalajara, aviso que pasó a nivel rojo (-15ºC) a las 3.42 horas de la madrugada, y que finalizaba a las 9.00 horas.

La mayor parte de los incidentes registrados por el Servicio de Emergencias 1-1-2 la activación del Meteocam, tuvieron relación con la presencia de nieve y hielo en algunas carreteras y vías públicas de la región.