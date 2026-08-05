Junta desarrolla una nueva Agenda de Desarrollo Urbano y Rural para la comarca de Mancha Júcar Centro

El viceconsejero de Planificación Estratégica, José Antonio Carrillo, en la primera reunión de trabajo para el desarrollo de la nueva ADUR, junto a Juan Manuel Vandelvira y Agustín López. - JCCM

ALBACETE, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa una nueva Agenda de Desarrollo Urbano y Rural (ADUR) para la comarca de Mancha Júcar Centro, en la provincia de Albacete, que permitirá definir una hoja de ruta para estimular el desarrollo económico, social y territorial de esta zona, reforzando las políticas de lucha contra la despoblación.

Así lo ha trasladado el viceconsejero de Planificación Estratégica, José Antonio Carrillo, en la primera reunión de trabajo para el desarrollo de la nueva ADUR, que se ha mantenido en Barrax, una de las localidades que conforman esta comarca. En la reunión también han participado el presidente y el gerente de la Asociación para el Desarrollo Integral Mancha Júcar Centro, Juan Manuel Vandelvira y Agustín López, respectivamente, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Sobre el terreno, la ADUR de la comarca Mancha Júcar Centro abarcará a los municipios que la conforman: Barrax, Fuensanta, La Gineta, Minaya, Montalvos, La Roda, Tarazona de la Mancha, Villalgordo del Júcar y Villarrobledo, con una población de más de 55.000 habitantes.

En este sentido, el viceconsejero de Planificación Estratégica ha explicado que la licitación de esta agenda está prevista para las próximas semanas, toda vez que los trabajos de redacción se desarrollarán a lo largo de los próximos meses.

La iniciativa se enmarca en la aplicación de la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural de Castilla-La Mancha, así como en la Estrategia Regional frente a la Despoblación.

NECESIDADES DE LA COMARCA

Entre las reivindicaciones que se han planteado en la reunión celebrada en Barrax, se ha insistido en la necesidad de impulsar el turismo comarcal y se han sugerido posibles fórmulas de apoyo institucional, como la promoción conjunta, la asistencia técnica o la cofinanciación de proyectos.

A estas propuestas se ha sumado el debate acerca de la falta de vivienda disponible para seguir atrayendo nuevos pobladores a estas zonas, por lo que han solicitado que se adecúe la regulación en materia de vivienda y urbanismo a la realidad de los pueblos de Castilla-La Mancha.

Con esta nueva agenda, el Ejecutivo autonómico amplía una red de instrumentos de planificación territorial que ya se ha puesto en marcha en cinco comarcas de la región, como son el Señorío de Molina (Guadalajara), Campo de Montiel (Ciudad Real), Sierra de San Vicente y La Jara (Toledo), Mancha Centro (Cuenca) y Sierra de Alcaraz (Albacete); junto con las que se están desarrollando en las zonas de Letur y Mira para la reconstrucción de los daños ocasionados por la DANA del año 2024.