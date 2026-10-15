La Junta destaca la utilidad de los gemelos digitales para planificación en la Administración regional de C-LM

El director general de Digitalización e Inteligencia Artificial, Juan Pedro de Ruz - JCCM

TOLEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha considerado a los gemelos digitales como una herramienta estratégica, y se ha referido a su aplicación en distintos ámbitos de gestión de la Administración regional, así como a su utilización en el marco del programa 'FIVE CLM'.

Así lo ha hecho el director general de Digitalización e Inteligencia Artificial, Juan Pedro de Ruz, durante su participación en la jornada técnica sobre 'Uso de Gemelos Digitales para el mantenimiento de edificios, infraestructuras y patrimonio construido en Castilla-La Mancha', organizada en el Centro Tecnológico de Actividades de Construcción-Notio, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Unas jornadas que han reunido en Toledo a representantes de las Administraciones públicas, la Universidad, los centros de investigación y empresas tecnológicas, para compartir experiencias, casos de éxito y líneas de trabajo relacionadas con la aplicación de los gemelos digitales a la gestión, conservación y mantenimiento de infraestructuras, edificios y patrimonio.

En el desarrollo de estas, el director general ha explicado que los gemelos digitales son representaciones virtuales de territorios, procesos o sistemas reales que permiten "analizar datos y simular distintos escenarios", y que ya se han desarrollado en Castilla-La Mancha. Herramientas, ha dicho, que facilitan el estudio de alternativas y la evaluación de posibles actuaciones antes de su aplicación, mediante el uso de información geográfica y otros datos relevantes.

Además, durante la jornada se han tratado las aplicaciones de los gemelos digitales en ámbitos como la energía, la vivienda, el turismo, la industria y el cambio climático. Y entre sus posibles usos, De Ruz ha explicado que figuran el análisis del potencial solar de los edificios, el estudio de los flujos turísticos, la caracterización del parque residencial y la identificación de zonas de riesgo relacionadas con la interfaz urbano-forestal.

PROGRAMA 'FIVE CLM'

Asimismo, el director general de Digitalización e Inteligencia Artificial ha hecho referencia al programa 'FIVE CLM', una iniciativa de ámbito interregional en la que Castilla-La Mancha ha participado junto a La Rioja, Navarra, Galicia y Extremadura.

Un proyecto que ha contemplado cinco centros de innovación digital ubicados en Tarazona de la Mancha (Albacete), Alcolea de Calatrava (Ciudad Real), Iniesta (Cuenca), Humanes (Guadalajara) y Escalona (Toledo), especializados en diferentes sectores, como el agroalimentario, la salud, la sostenibilidad y las energías verdes, las ciudades inteligentes y la industria, y la movilidad y el turismo.

En el marco de 'FIVE CLM', los gemelos digitales sirven de soporte para el desarrollo y la experimentación de soluciones tecnológicas.

Entre los casos de uso figuran el mantenimiento inteligente de carreteras, la gestión de servicios municipales mediante sistemas conectados y la monitorización y prevención de incendios forestales, que incorporan tecnologías como la inteligencia artificial, los sistemas de información geográfica y el Internet de las Cosas.