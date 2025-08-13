La Junta destina 29 millones de euros a reforzar la seguridad de los sistemas tecnológicos del Sescam

TOLEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará cerca de 29 millones de euros para reforzar la seguridad de los sistemas tecnológicos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

A través de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, adscrita a la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, se ha adjudicado un nuevo contrato para la prestación de Servicios Gestionados de Telecomunicaciones, Sistemas y Ciberseguridad a la empresa Sistemas Avanzados de Tecnología, S.A. (SATEC); adjudicación que supone un paso decisivo en la transformación digital y tecnológica del sistema sanitario regional, con un claro enfoque en la ciberseguridad y en la generación de empleo especializado en la Comunidad Autónoma, según ha informado la Junta por nota de prensa.

El nuevo contrato, que se ejecutará desde la Dirección General de Salud Digital y que ha sido diseñado en colaboración con la Consejería de Sanidad, se enmarca en la Estrategia Regional de Ciberseguridad que está llevando a cabo el Gobierno regional desde la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha.

ENFOQUE ESPECIALIZADO Y MULTIDISCIPLINAR

El nuevo servicio ofrece un enfoque especializado y multidisciplinar e incorpora un desglose más detallado y específico de perfiles técnicos (como arquitectos, expertos, especialistas o técnicos operadores) que amplían la cobertura a nuevas áreas funcionales como la interoperabilidad, normalización, soporte al puesto de trabajo y mantenimiento de sistemas corporativos, así como una apuesta firme por la ciberseguridad sanitaria.

Entre las novedades que incluye este nuevo contrato destaca la creación de una nueva Unidad Funcional de Ciberseguridad, que será la responsable de la monitorización continua, detección y respuesta ante ciberamenazas que puedan afectar a los sistemas del SESCAM, consolidando un Centro de Operaciones de Seguridad que prestará servicio de forma ininterrumpida los 365 días del año y se regirá bajo los estándares del Esquema Nacional de Seguridad.

Además, estará adherido a la Red Nacional de Centros de Operaciones de Seguridad, constituyendo una garantía adicional para la protección de los datos sanitarios, considerados unos de los activos más sensibles del sistema público de salud.

GENERACIÓN DE EMPLEO CUALIFICADO EN CASTILLA-LA MANCHA

El nuevo contrato también destaca por su importante impacto socioeconómico en la región con la generación de empleo cualificado.

Concretamente, estipula la creación de nuevos puestos de trabajo, en el ámbito de la tecnología, en distintas áreas clave. Los nuevos perfiles se incorporarán progresivamente en distintas ubicaciones del SESCAM, especialmente en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Albacete. De este modo se favorece la empleabilidad local en un sector estratégico.

El contrato actual también supone una mejora estructural respecto al anterior, ya que establece una gestión centralizada desde la Dirección General de Salud Digital, de todos los proyectos y servicios tecnológicos del SESCAM, con metodologías estandarizadas y mecanismos más rigurosos de control, evaluación y mejora continua.

El pliego adjudicado supone, asimismo, una evolución respecto al contrato anterior, no solo en su volumen económico, sino en su alcance funcional y organizativo. El nuevo modelo incorpora un mayor número de unidades funcionales, con el fin de garantizar una mejor especialización técnica.

Por último, contribuirá también a garantizar la continuidad, eficiencia y seguridad de los servicios tecnológicos que dan soporte a la atención sanitaria pública en Castilla-La Mancha.

Con esta adjudicación, se da un nuevo paso en el impulso decidido del Ejecutivo autonómico hacia la transformación digital; promoviendo un modelo asistencial digital, resiliente y seguro en Castilla-La Mancha, capaz de responder a los desafíos tecnológicos presentes y futuros.