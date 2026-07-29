Junta y Diputación Guadalajara movilizarán más de 30 millones este año para recuperar la Sierra Norte tras el incendio

Terreno quemado en el incendio forestal de Guadalajara. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

GUADALAJARA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación de Guadalajara movilizarán este año al menos 30 millones de euros para afrontar la recuperación de la Sierra Norte tras el incendio originado en La Mierla, un montante al que se suman una primera línea de ayudas directas de 25.000 euros para los ayuntamientos afectados, además del respaldo económico comprometido por el Gobierno de España con la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.

Así lo han avanzado este miércoles en Cogolludo el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro; el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, y la subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Susana Cabellos, antes de mantener una doble reunión con los 33 alcaldes convocados --26 de ellos con superficie afectada por el fuego y el resto por haber sufrido evacuaciones o confinamientos-- y, posteriormente, con representantes de los sectores económicos perjudicados.

La mayor parte de los fondos procederán del Ejecutivo autonómico, que ha habilitado un fondo de contingencia de 27 millones de euros para atender las actuaciones derivadas de los incendios de La Mierla y Selas, así como de cualquier otro siniestro que pudiera producirse este año, evitando que las consejerías deban afrontar estos gastos con cargo a sus presupuestos ordinarios.

Por su parte, la Diputación aprobará este jueves, en un pleno extraordinario, una primera partida de tres millones de euros destinada exclusivamente a los municipios afectados, además de una convocatoria inicial de ayudas directas de 25.000 euros para atender necesidades inmediatas planteadas por los propios ayuntamientos.

Las tres administraciones han coincidido en subrayar que la prioridad pasa ahora por acelerar la reconstrucción mediante actuaciones de emergencia, de forma que los procedimientos administrativos no retrasen las primeras obras y actuaciones imprescindibles para la recuperación de la comarca.

TRES EJES PARA LA RECUPERACIÓN

Martínez Guijarro ha explicado que el plan diseñado por el Gobierno regional se articula sobre tres grandes ejes: la recuperación ambiental de las cerca de 32.000 hectáreas en principio afectadas, la restauración de las infraestructuras dañadas y la recuperación económica de los sectores perjudicados por el incendio.

"Lo primero que hay que hacer es escuchar a los alcaldes y escuchar a los sectores afectados para ver cuáles son los planteamientos y las necesidades de cara al futuro", ha señalado el vicepresidente, quien ha defendido la necesidad de coordinar el trabajo entre administraciones para ser "más eficaces" en la respuesta.

En materia ambiental, la Junta asumirá el liderazgo de la restauración de los montes, con independencia de su titularidad, y priorizará actuaciones urgentes para evitar que las lluvias arrastren cenizas hacia embalses y sistemas de abastecimiento de agua potable. Para ello, los primeros proyectos serán declarados de emergencia.

Respecto a la recuperación económica, el Ejecutivo autonómico prevé ayudas para compensar daños y pérdidas de ingresos, especialmente en los sectores turístico, ganadero y apícola, además de estudiar medidas específicas para la actividad cinegética y poner en marcha bonos turísticos que favorezcan el regreso de visitantes a la comarca.

Martínez Guijarro ha avanzado además que el Gobierno regional creará un equipo específico de apoyo para ayudar tanto a ayuntamientos como a particulares en la tramitación de ayudas, además de desplazar técnicos a la comarca para coordinar sobre el terreno los trabajos de restauración.

LA DIPUTACIÓN CENTRARÁ SUS ESFUERZOS EN LOS MUNICIPIOS

Por su parte, el presidente de la Diputación, José Luis Vega, ha avanzado la convocatoria de un pleno extraordinario este mismo jueves para hablar sobre la actuación de la Institución en estos fuegos y avanzar las ayudas y ha asegurado que la Corporación provincial centrará su actuación en los cascos urbanos y en garantizar los servicios básicos municipales, especialmente el abastecimiento de agua.

Durante la emergencia, la Diputación ha realizado medio centenar de intervenciones para reparar averías, garantizar suministros, retirar animales muertos o distribuir agua embotellada allí donde ha sido necesario.

Vega ha advertido además de que muchos municipios perderán una parte importante de sus ingresos al verse afectadas actividades como los aprovechamientos forestales, los pastos o la actividad cinegética.

"Muchos de esos pueblos no podrían pagar el alumbrado público" si no reciben apoyo institucional, ha afirmado, trasladando un mensaje de tranquilidad a los alcaldes al asegurar que las administraciones trabajarán coordinadamente para sostener la economía de la comarca.

Entre las primeras prioridades figurará la instalación de sistemas de filtrado en los depósitos de agua para impedir que las cenizas contaminen manantiales y acuíferos cuando lleguen las primeras lluvias, además de atender otras necesidades urgentes que planteen los municipios.

APOYO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

Mientras, la subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Susana Cabellos, ha puesto en valor la coordinación entre administraciones durante la emergencia, que permitió movilizar cerca de 700 efectivos, y ha destacado que ahora comienza la fase de recuperación.

Cabellos ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó este martes la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil para el incendio de La Mierla --además del de Selas y otros episodios registrados en España--, lo que permitirá activar ayudas para particulares, ayuntamientos e infraestructuras públicas.

"Ahora es el tiempo de hacer de la necesidad virtud", ha afirmado la subdelegada, quien ha defendido que la reconstrucción debe afrontarse con la colaboración de todas las administraciones para recuperar la Sierra Norte.