Junta establece ratios por debajo de la normativa nacional en el proceso de admisión de sus escuelas infantiles

Alumnos de una escuela infantil de la Junta. - JCCM

TOLEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha establecido, en el proceso de admisión de las Escuelas Infantiles de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ratios por debajo de la normativa nacional.

Desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes se ha asegurado que las instrucciones de admisión prevén en el nivel de 0-1 un total de seis niños, cuando lo nacional marca ocho; en el nivel de 1-2, un total de 11 niños frente a los 13 que determina el decreto; y en el nivel de 2-3 será de 16 frente a los 20 del decreto estatal. Estas se completarán con las plazas reservadas por urgencia social, que serán un mínimo de seis por ciento y al menos un cinco por ciento para necesidades educativas, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Asimismo, desde la Consejería se asegura que será el día 27 de febrero cuando cada Delegación Provincial, de acuerdo con las escuelas infantiles, determinará las vacantes existentes en cada centro.

El Ejecutivo autonómico ha reafirmado su "compromiso" con la bajada de ratios en todas las etapas educativas, además del trabajo realizado para crear 3.761 plazas en el Programa de Impulso a la Escolarización de 0-3 años. Asimismo, se han invertido más de cuatro millones de euros en actuaciones y equipamientos en 38 escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.