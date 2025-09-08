La Junta estrena su estand de la Feria de Albacete con un día dedicado al aceite para impulsar el turismo gastronómico

ALBACETE, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla-La Mancha ha inaugurado este lunes por la mañana su estand en la Feria de Albacete con un día dedicado a los aceites de la provincia como parte de su temática centrada este año en el turismo gastronómico.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, se ha enorgullecido de que este año el estand "ofrezca los mejores productos que tenemos en Castilla-La Mancha y en la provincia", como serán los días siguientes el azafrán, el queso, el cordero o el vino, y que se tratan "de una fuente de riqueza, desarrollo económico, generación de empleo", además de consolidar "un patrimonio cultural agroalimentario que define a nuestra población y que permite que nuestros pueblos sigan vivos".

Lizán ha resaltado la importancia realizada a través de las 41 Denominaciones de Origen y sus figuras de calidad, afirmando que en lo que llevamos de año se han exportado 277 millones de euros fuera del territorio, un 64% más que en 2015.

"Esto supone que nuestras empresas tienen un compromiso serio con la región para vertebrar y seguir generando valor añadido", ha afirmado el consejero, quien ha recordado que este año la Junta ha mantenido su compromiso promocional de productos regionales con dos millones y medio de euros para "engrandecer las producciones que tan dignamente nuestros agricultores y ganaderos realizan abnegadamente ante las adversidades climáticas".

El delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha explicado que la dedicación temática de este año al turismo gastronómico se trata "de un homenaje" a un sector creciente en la región y a los 2.700 negocios de restauración de la provincia. El estand se ha dispuesto con una decoración rústica que contará con la exposición de videos de show cooking de ocho destacados cocineros.

Ruiz ha recordado que la Junta este año innovará con sus free tour para centros de mayores de la provincia, en los que 560 personas repartidas en 16 grupos se desplazarán a la capital para disfrutar de la Feria y poder degustar el típico bocata de chorimorci, vino y miguelitos.

Además, los días 10, 11, 12 y 13 se realizará un espectáculo de luz y sonido con un videomapping proyectado en una pared lateral de la Catedral de San Juan en homenaje al 150 aniversario de la Real Asociación Virgen de los Llanos, con cinco pases que comenzarán a las 21.30 horas.

Por último, el estand de la Junta ofrecerá por las tardes actividades para los más pequeños con artistas como la Chica Charcos o el teatro aficionado de Lezuza y conciertos de música con el grupo tributo a Manolo García, 'El Último García', Jairo o la artista de Bogarra Karmento, quien tocará en un evento el día 11 dedicado a la Igualdad.

La inauguración ha concluido con la muestra de un video promocional de productos regionales gastronómicos y el regalo de chaquetillas de cocinero para representantes institucionales y empresariales.