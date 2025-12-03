Junta, Gobierno de España y Puertollano firmarán un convenio por 4 millones para finalizar la urbanización de La Nava

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, atiende a los medios en Puertollano. - JCCM

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 3 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha comunicado este miércoles al alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, que el Gobierno regional está en condiciones de firmar un nuevo convenio con el Ayuntamiento y el Gobierno de España, a través del Instituto de Transición Justa, para desarrollar una inversión de 4 millones de euros que permita terminar las obras interrumpidas de acondicionamiento y urbanización del polígono Industrial La Nava.

En declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de la inauguración de las nuevas instalaciones de la empresa Arctech en el el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración (Isfoc), Caballero ha recalcado que estos 4 millones de euros "vendrán muy bien" para seguir ampliando los espacios, terrenos y suelo industrial lo que, a su juicio, será un "potente imán" para atraer nuevas empresas a Puertollano.

José Manuel Caballero ha insistido en que el Gobierno regional "siempre seguirá dispuesto a colaborar con todas las administraciones, incluidas el Ayuntamiento de Puertollano y el Gobierno de España, para poner en valor el potencial de Puertollano, atraer innovación, investigación e inversiones".

Las obras de adecuación de las tres fases de este polígono estaban dotadas con un presupuesto de tres millones de euros, provenientes en su mayoría de fondos europeos, de los cuales solo se ha certificado unos 700.000 euros, el 25%, después de que se haya rescindido el contrato con la empresa adjudicataria de las actuaciones.

También estaba pendiente la finalización de la segunda fase de la reforma del polígono La Nava III, en la que estaba prevista la adecuación de aparcamientos, acerados y suministro eléctrico.