La Junta impulsará otro millón de metros cuadrados de suelo industrial en Manzanares para captar nuevas empresas

El presidente regional, Emiliano García-Page, inaugura, en Manzanares (Ciudad Real), la 64ª Feria Nacional del Campo (Fercam). - DAVID ESTEBAN GONZALEZ / JCCM

CIUDAD REAL 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Manzanares dispondrá de un millón de metros cuadrados más para desarrollar su suelo industrial y reforzar su capacidad de captación de empresas, una ampliación que permitirá elevar hasta los 2,5 millones de metros cuadrados la superficie disponible, aunque el otro millón y medio corresponde a Casa47, a quien ha criticado.

Así lo ha avanzado este miércoles el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la inauguración de la Feria Nacional del Campo (Fercam) que se celebra en la localidad ciudadrealeña de Manzanares.

Según ha indicado, el Gobierno regional trabaja en una "solución definitiva" que podría estar lista "a la vuelta del verano".

El presidente castellanomanchego ha defendido que Manzanares es "una locomotora" y ha destacado el papel de sus empresarios, a los que ha definido como "potentísimos" y "un orgullo para esta tierra".

En este sentido, ha señalado que la localidad genera actividad y empleo más allá de sus propias necesidades.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha aprovechado este anuncio para cuestionar la gestión del suelo industrial dependiente del Estado. "Ni ahora ni antes, el Estado sabe gestionar suelo industrial", ha advertido, antes de lamentar que haya suelo industrial en España que puede "dormir el sueño de los justos".

En este punto, García-Page ha señalado que no se puede "presumir" de la gestión de Sepes, ahora Casa47, y ha precisado que se refería tanto a Manzanares como a otras ciudades de Castilla-La Mancha.

El presidente regional ha defendido que Castilla-La Mancha es "un oasis de estabilidad, de normalidad", donde administraciones de distinto signo, empresarios e instituciones pueden coincidir para hablar de proyectos y desarrollo económico.

MÁS SERVICIOS PARA ACOMPAÑAR EL CRECIMIENTO

García-Page ha señalado que Manzanares debe crecer en suelo industrial, pero también en servicios públicos. En este sentido, se ha dirigido al alcalde, Julián Nieva, para recordar la puesta en marcha del segundo centro de salud, que se inaugurará "a la vuelta de verano".

También ha citado la obra del IES Pedro Álvarez de Sotomayor, con una inversión de cuatro millones de euros, y el nuevo contrato para la gestión de la residencia de mayores 'Los Jardines', con seis millones de euros.

En tono distendido, ha bromeado con el alcalde al asegurar que le trasladaba estos compromisos para que le dejara "tranquilo en la feria".