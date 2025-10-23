Junta insiste en que todos los informes de mamografías de la empresa que cerró en mayo en Talavera están notificados

TOLEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha insistido en que todos los informes de las mujeres que se hicieron mamografías en el centro privado que tenía adjudicado el cribado de cáncer de mama en Talavera de la Reina y que cerró el 31 de mayo "están notificados".

Así lo confirmó el propio centro por escrito a la Dirección General de Salud Pública días después del cierre de sus instalaciones y tras requerimiento de la Consejería de Sanidad, tal y como informa la Junta en un comunicado.

La empresa adjudicataria, --"cuyo contrato con el Gobierno de Castilla-La Mancha procedía desde 2013, con la legislatura de María Dolores Cospedal"--, había llevado a cabo su labor respecto al cribado de cáncer de mama con normalidad durante 12 años, "hasta el cierre sorpresivo del centro, sin previo aviso a la Administración regional".

Asimismo, el contrato vigente abarcaba desde 2023 a 2028.

Las últimas cartas de invitación al cribado del cáncer de mama que se expidieron están fechadas el 15 de mayo y en ellas se indicaba día, hora y lugar de realización de la prueba diagnóstica de cribado de cáncer de mama, y "la empresa notificó por escrito que todos los informes generados hasta esas fechas estaban notificados".

"Desde el mismo momento que la Administración regional tuvo conocimiento que la empresa había cerrado sus puertas, sin previo aviso, se procedió a actuar en dos vertientes".

Por un lado, desde Gabinete Jurídico se comenzaron a tomar las medidas pertinentes "ante la irresponsabilidad de la empresa y desde la Consejería de Sanidad se comenzaron a entablar negociaciones con otras empresas para que pudieran asumir el flujo de mujeres que en este 2025 deben tener completado su estudio de diagnóstico de cribado".

"Las negociaciones fructificaron recientemente, y rápidamente se ha procedido al llamamiento y realización de mamografías de las 500 primeras mujeres que deben tener realizada su prueba antes del cierre del año 2025".

En las siguientes semanas, el resto de mujeres del Área de Talavera, cuya revisión corresponde en 2025, serán citadas para la realización de su cribado antes del fin de año.

Por otro lado, la Junta informó la semana pasada del proceso de licitación del nuevo concurso del cribado de cáncer de mama para el área de Talavera para los próximos dos años.

Desde la Consejería de Sanidad se quiere hacer un llamamiento a la calma, recordando que los programas de detección de cáncer de mama, se realizan a mujeres sanas, sin patologías e invitándolas a participar en el programa de detección para diagnosticar precozmente cualquier alteración en su estado de salud.