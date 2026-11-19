El Programa persigue promocionar y fomentar la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, como destino turístico de interior. - JCCM

TOLEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo a través de su Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía ha aprobado la convocatoria de las subvenciones del Programa Conoce Castilla-La Mancha para 2026-2027 con un presupuesto total de 400.000 euros.

Según apunta la resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en su edición de este jueves, recogida por Europa Press, la finalidad de este Programa consiste en promocionar y fomentar la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, como destino turístico de interior, mediante la promoción de viajes turísticos, de forma que se dé a conocer el patrimonio histórico, cultural y natural de la Región.

Así, podrán presentarse a las ayudas todas aquellas instituciones, asociaciones, fundaciones, sociedades o cualesquiera otras entidades con independencia de su forma jurídica, que carezcan de ánimo de lucro, tengan naturaleza privada y actúen conforme a sus estatutos, escrituras, reglas o normas fundacionales en los ámbitos cultural, educativo, juvenil, de mujeres, de mayores, y de personas con discapacidad.

El importe máximo del crédito destinado a la financiación de la presente convocatoria asciende a 400.000 euros, que se financia con cargo a la partida presupuestaria 19120000G/751C/48000 de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2027, dotada con fondos propios.

La cuantía de la subvención, con la limitación de un máximo de 2.000 euros por proyecto presentado, será de hasta el 100% del coste subvencionable de aquellos que resulten aprobados, en función de las pernoctaciones que pueda incluir el viaje turístico organizado.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde este viernes y se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía.

Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha