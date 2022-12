Junta C-LM celebra el ofrecimiento de Podemos para desbloquear la Ley de Bienestar Animal: "Es un avance"

TOLEDO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha señalado este miércoles que "es un avance" que Podemos haya realizado una propuesta transaccional destinada a excluir a los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal mientras se encuentren realizando actividades cinegéticas.

A preguntas de los medios en rueda de prensa para comunicar los acuerdos del Consejo de Gobierno, Blanca Fernández ha manifestado que desconoce el contenido concreto de la enmienda.

"Es muy difícil valorar el fondo de la cuestión, no la he leído y por lo tanto no sé si esa enmienda transaccional satisfaría lo que es nuestra preocupación", ha señalado Fernández.

Sin embargo, considera que es positivo que "Podemos haya movido ficha", cuando hasta ahora "rechazaba de plano incorporar esta cuestión".

El PSOE de Castilla-La Mancha y el Gobierno regional han mantenido desde el comienzo del debate una posición firme sobre la exclusión de estos animales en la nueva legislación propuesta.

"Nuestra preocupación es, compartiendo que la protección de los animales tiene que estar ahí, que el sector de la caza es un sector muy específico que tiene que tener una regulación específica", ha señalado Fernández.

La portavoz ha indicado que será preciso estudiar en profundidad la transaccional propuesta.

"En cualquier caso, si va en la línea y en la buena dirección de poder entendernos y poder facilitar la actividad cinegética, no solo ya en Castilla-La Mancha, sino en el resto de España, pues será bienvenida", ha manifestado al respecto de la enmienda.

Por otra parte, también ante preguntas de los medios de comunicación, la portavoz del Ejecutivo regional, ha negado cualquier trasfondo político sobre la ausencia del presidente autonómico en los actos de celebración del aniversario de la Constitución en el Congreso de los Diputados, apuntando que fue una decisión motivada por cuestiones personales de Emiliano García-Page.