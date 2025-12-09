Junta C-LM destaca el "ejemplo de honestidad" de Page en encuestas: "Trabaja por la región con independencia del PSOE"

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado la figura del presidente regional, Emiliano García-Page, tras la última encuesta publicada este martes, destacando que "predica con un ejemplo de honestidad" y ensalzando que "trabaja para la región" con independencia del partido en el que milita.

Así ha reaccionado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en rueda de prensa, a preguntas de los medios sobre la encuesta del instituto 40dB para El País y la Cadena Ser, en la que el socialista obtiene un 4,6.

En en análisis de su gestión, ha afirmado Ruiz Molina, se refleja la "coherencia" del mandatario castellanomanchego, obteniendo "una valoración de carácter transversal por parte de la ciudadanía en general", con independencia de lo que esta vote.