Junta C-LM no tendrá agenda pública este miércoles y muestra su respeto por una huelga que es "atípica"

La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla. - A.PEREZ HERRERA

TOLEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha no contará este miércoles, 11 de noviembre, día en el que se celebra la Huelga General, con agenda pública, por lo que ha mostrado su respeto ante la convocatoria aunque ha reconocido que es "atípica".

A preguntas de los medios en la rueda de prensa para dar a conocer los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, la portavoz regional, Esther Padilla, ha calificado de "atípica" esta huela, porque no se ha convocado como otras que se han llevado a cabo en el país.

"Evidentemente, la motivación de la huelga es por la vivienda y la preocupación y la dificultad que tienen muchísimas personas para acceder a la misma", ha indicado Padilla, que ha afirmado que es "totalmente legítima" para que las ciudadanía pueda mostrar su preocupación, "su cabreo" e incluso, la exigencia de medidas.

Como Gobierno, ha proseguido la portavoz regional, lo que hará la Junta de Castilla-La Mancha es respetar el derecho a huelga y garantizar los servicios públicos "para que se garanticen los servicios esenciales a la población".

Preguntada sobre si el Gobierno regional se siente interpelado por los motivos que han suscitado esta huelga general, Padilla ha afirmado que el problema del acceso a la vivienda es algo que "compete a todos" y "no de ahora, sino de muchos años".

"Lo que sí sabemos es que el Gobierno de Castilla-La Mancha, antes de que estuviera en el debate público, ya ha tomado medidas tendentes a favorecer el acceso a la vivienda", ha dicho, para recordar como ejemplo el 'Plan 10.000'.

Ello le ha llevado a decir que aunque el debate sobre vivienda se está produciendo ahora, el Gobierno de Castilla-La Mancha "lleva mucho tiempo" en ello y ha tomado medidas "como un plan muy específico en el que va a suponer una movilización millonaria de inversión para facilitar el acceso a la vivienda, deducciones fiscales, la rebaja de los impuestos que afectan a la compra-venta o la construcción de vivienda asequible".

"Este Gobierno ha puesto medidas encima de la mesa ¿Serán suficientes? ¿Lo podemos solucionar sólo nosotros? Evidentemente no y para eso tenemos que trabajar todas las administraciones de manera coordinada", ha concluido.