Junta C-LM y PSOE celebran los logros de los pactos económicos con agentes sociales y PP y Cs dudan de sus resultados

El Gobierno regional y el PSOE han celebrado la mejora de los datos económicos de Castilla-La Mancha tras la puesta en marcha de los sucesivos pactos para la recuperación y la reactivación económica suscritos con CCOO, UGT y la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) en los años 2015 y 2021, mientras que desde el PP y Cs han puesto en duda los resultados objetivos por dichos acuerdos.

En primer lugar, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha abierto el debate que sobre este tema se ha celebrado este jueves en el pleno de las Cortes regionales, ha afirmado que el Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de Castilla-La Mancha, suscrito en diciembre de 2021, refuerza el "compromiso" del Gobierno regional con la sociedad de la región y "muestra el camino a seguir" en los próximos años adquiriendo "nuevos compromisos" para el desarrollo económico de la Comunidad Autónoma.

Franco ha destacado que en la elaboración de este pacto han intervenido 276 entidades y colectivos, entre los que ha destacado a 83 que representan a "numerosos" sectores, 80 asociaciones empresariales, 33 empresas, cuatro entidades financieras y al Gobierno regional, los sindicatos CCOO y UGT y la patronal Cecam.

En su opinión, este nivel de diálogo se ha traducido en una serie de medidas "consensuadas" que mantienen puestas "las luces largas" para llegar al año 2024 y que servirán para "recuperar definitivamente la economía" castellanomanchega.

Un pacto que, ha continuado, tiene su "repercusión" en los presupuestos de la Junta para este año, ya que consolida "más de 2.500" millones de euros a la recuperación económica, con "multitud de medidas de apoyo" diseñadas en conjunto con la sociedad civil y que también mantienen el compromiso con las personas más vulnerables, la estrategia de especialización de la región o el fomento de las figuras de calidad agroalimentaria y las producciones ecológicas, entre otros aspectos.

Asimismo, ha remarcado también el "seguimiento" que tendrá el desarrollo del Pacto y se ha comprometido a "dar la cara" ante aquellos que han participado en su elaboración para "rendir cuentas de la actividad que realiza el Gobierno regional", dentro de un documento que "es flexible y se adapta a las realidades de los momentos complejos".

"Estoy convencida de que acuerdos como el que respalda este Pacto lanzan un mensaje muy nítido de que juntos somos más fuertes y que la búsqueda de acuerdos políticos sustenta con mayores garantías la recuperación económica de nuestra región", ha expresado, confiando en que el compromiso de la sociedad en levantar este acuerdo "va a estar también en todos los grupos políticos".

CS NO ESPERA MEJORES RESULTADOS

Por su parte, el diputado de Cs David Muñoz Zapata ha argumentado que con la puesta en marcha en 2015 del Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha ha habido mejora pero esta ha sido inferior a la de otras comunidades autónomas, por lo que ha achacado esos avances a "una coyuntura favorable". "A veces aunque se avance también te sigues quedando atrás", ha comentado.

En este punto, ha comentado que, dado que en su partido no ven "muchos cambios" en el actual pacto con respecto al de 2015, no esperan "mucho mejores resultados", criticando además que el Pacto para la Reactivación no cuente con "objetivos concretos".

Zapata ha considerado que este nuevo pacto configura al Gobierno castellanomanchego como "conformista" y ha incidido en que la región "necesita más ambición para mejorar la vida de los castellanomanchegos y de las empresas".

PP PIDE SOLUCIONES "DE VERDAD"

Desde el PP, el diputado Miguel Ángel Rodríguez ha hecho hincapié en que el papel "lo aguanta todo", pero luego "hay que pasar del papel a la realidad" y aportar "de verdad" soluciones a las cuestiones que plantean los empresarios, los autónomos y las familias.

Rodríguez ha señalado que en 2015 el Gobierno central firmó el Pacto por la Recuperación y ahora ha suscrito el Pacto por la Reactivación "pero los castellanomanchegos no ven ni recuperación ni reactivación". "No pueden enmascarar la realidad de una región lastrada por lustros de gobiernos socialistas", ha apostillado.

Además, ha hecho hincapié en que en sus planes el Ejecutivo autonómico "no habla de bajar impuestos, que es de lo que hablan las empresas y los trabajadores de esta tierra", alegando que reducir la carga fiscal es "vital" y por eso desde el PP lo seguirán pidiendo.

PSOE VALORA LOS "FRUTOS RECOGIDOS"

Mientras, la portavoz socialista en el Parlamento autonómico, Ana Isabel Abengózar, ha defendido que el Gobierno regional tiene datos "para celebrar" el "buen ritmo en lo económico y lo laboral", asegurando que Patricia Franco tiene motivos para alegrarse "porque lo ha trabajado mucho y tiene que hablar en positivo de los frutos recogidos" en aquel primer pacto con los agentes sociales firmado en 2015.

Abengózar ha querido poner en relieve que Castilla-La Mancha ha cerrado el año como tercera región en la que más empleo se ha creado en último año y con la tasa de paro por debajo de la del conjunto del país por primera vez en 14 años. "Esto no es vender humo, es vender los frutos de un trabajo que se ha llevado a cabo con esfuerzo" y con la colaboración del tejido productivo y con los partidos políticos a excepción del PP.

Además, ha reivindicado que este nuevo Pacto por la Reactivación tiene en cuenta "factores clave" como la modernización del sistema productivo, el "compromiso" de no aumentar la presión fiscal", la cohesión territorial, el reto demográfico, la eficiencia energética y el empleo "de calidad y digno.

RESOLUCIONES

Tras el debate parlamentario, se han leído las resoluciones que defienden cada uno de los grupos parlamentarios. En primer lugar, la de Cs valora la voluntad de acuerdo de los agentes sociales pero lamenta que las Cortes no hayan podido pronunciarse ni sobre este Pacto ni sobre el elaborado en 2015, estimando además que los resultados de este último han sido discretos.

Asimismo, insta al Gobierno regional a incluir en el Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de Castilla-La Mancha objetivos medibles y a profundizar en las medidas relativas al desempleo femenino y la siniestralidad laboral.

Por su parte, la resolución del PP indica que son conscientes de la magnitud de la imagen de unidad proyectada por UGT, CCOO, Cecam y el Gobierno regional y aprecia su trabajo conjunto, pero echan en falta la presencia de representantes de la sociedad civil y desaprueba la actitud del Ejecutivo autonómico de retrasar la información del contenido del Pacto a las Cortes.

De igual modo, expresa la necesidad de constituir en sede parlamentaria un órgano permanente de seguimiento de dicho pacto, ya que compromete 8.800 millones de euros y prolonga su vigencia durante más de tres años.

Finalmente, el texto del PSOE reconoce el papel del diálogo social como fórmula para alcanzar acuerdos fructíferos para trabajadores y empresas, subraya el compromiso del Gobierno regional con el fortalecimiento de la inversión pública y valora la puesta en marcha del Pacto, apostando también por la modernización del sistema productivo.