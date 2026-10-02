Junta y organizaciones agrarias acuerdan dejar una franja entre cultivos y zonas forestales en época de incendios

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro - JCCM

CUENCA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado que el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo autonómico y las organizaciones agrarias incluye la posibilidad de dejar una franja de seguridad de diez metros sin cultivar en las parcelas que son perimetrales a las zonas forestales. En concreto, "una franja sin cultivar en tierra desnuda o bien plantando girasol".

Esta, ha dicho el vicepresidente primero, es una de las dos actuaciones que se incorporaron en el acuerdo, tras una reunión mantenida el pasado lunes con representantes de UPA y Asaja y responsables de las Consejerías de Agricultura y Desarrollo Sostenible, a lo que se suma, además, elevar la superficie a partir de la cual se contempla la aplicación de los 400 metros de restricciones en la época de riesgo alto y de riesgo extrema, ha informado la Junta en nota de prensa.

"Vamos a pasar de cinco a 20 hectáreas. Eso lo que implica es que el 50 por ciento de la superficie estará sin ningún tipo de restricción", ha indicado

Medidas que, tal y como ha subrayado Martínez Guijarro, son un ejemplo de la voluntad del Gobierno regional intentar consensuar y buscar soluciones ante determinadas dificultades, "y una de ellas es esa compatibilidad de las actividades de la siega con la prevención de incendios forestales".

En este sentido, ha reivindicado que fruto de esa reunión "cerramos un acuerdo" que ahora "hay que trasladar a toda la normativa que regula las campañas de extinción de incendios".

VISITA A LA COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR

El vicepresidente primero ha visitado las instalaciones de la Cooperativa vitivinícola San Isidro Labrador de Las Pedroñeras que, en los últimos años, ha dado un impulso a su actividad productiva con la incorporación de nueva maquinaria a través de diferentes programas de ayudas financiadas con fondos europeos.

En concreto, a través de una ayuda del Grupo de Desarrollo Rural 'ADI El Záncara' con cargo a los LEADER esta cooperativa ha mejora su proceso de despalillado incorporando nuevas tecnologías que, a su vez, reducen el consumo de electricidad a la mitad con lo que redunda en mejora de la eficiencia energética y un aumento de la calidad del producto final.

En este sentido, el vicepresidente primero ha destacado el papel de los Grupos de Desarrollo Rural, como ADI Záncara, con la movilización de fondos en el territorio que revierten en la generación empleo, actividad económica y servicios.

Asimismo, ha recordado que en la programación 2014-2022 han sido más de 6.000 expedientes los que se han tramitado a través de los Grupos de Desarrollo Rural, que se han traducido en una inversión superior a los 520 millones de euros. Esto se traduce, según ha cifrado, en que por cada euro público se general otros dos euros privados de inversión y ha supuesto la creación de 12.000 puestos de trabajo en zonas rurales.

Durante la visita, el vicepresidente primero ha estado acompañado del presidente de la cooperativa, José Luis García Checa; la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro; la presidenta del ADI El Záncara, Delfina Carrasco; la delegada de la Junta en Cuenca, Marian López; el delegado de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en la provincia, Rodrigo Fernández; y miembros de la directiva de la cooperativa.