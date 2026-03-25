Junta se persona como acusación popular en el asesinato machista ocurrido en Torrijos en diciembre

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TOLEDO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha asegurado que este Ejecutivo se persona como acusación popular en el último asesinato machista ocurrido en Torrijos (Toledo) el pasado mes de diciembre.

La víctima perdió la vida "a manos de su expareja y en presencia de dos de sus tres hijos de 11 y 5 años".

La responsable autonómica ha insistido en que se da "este paso para acompañar a la familia también desde el ámbito judicial y perseguir la máxima contundencia en la respuesta penal hacia el agresor". "Lo hacemos para garantizar que recaiga todo el peso de la ley para defender la memoria de Rosemary y también a su familia", ha insistido.

Padilla ha lamentado que estemos ante una lacra que no cesa y por ello ha reiterado "no podemos normalizar esta realidad. Desgraciadamente, cuando hablamos de violencia de género, hablamos de vidas truncadas, de familias destrozadas y evidentemente esto exige una respuesta firme", tal y como ha informado la Junta en nota de prensa.

En los últimos tres meses, 14 mujeres y tres menores han sido asesinados en España. "Esta situación exige una respuesta clara y contundente por parte de las administraciones y evidentemente este el Gobierno lo está dando con leyes, reforzando nuestra normativa, con recursos para la atención, para el apoyo y para la reparación de las víctimas".

Padilla ha sentenciado que no basta con condenar, hay que actuar. "No podemos permitir ni un solo paso atrás en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, porque cuando alguien niega esta realidad que se produce en nuestro país, no está opinando, está debilitando la protección a las mujeres y concretamente a tantas y tantas mujeres que sufren violencia, que sufren agresiones", ha lamentado.