Junta pide ayuda a hosteleros de Cuenca para difundir la apertura de las Urgencias del nuevo hospital desde el día 13

La delegada de la Junta , Marian López, junto al delegado provincial de Sanidad, José María Pastor, y el gerente del Área Integrada de Cuenca, José Antonio Ballesteros, al secretario provincial de la Agrupación de Hostelería de Cuenca, Diego López. - JCCM

CUENCA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha pedido a la Agrupación de Hostelería de Cuenca ayuda para difundir que, a partir del 13 de diciembre a las 8.00 horas, las Urgencias hospitalarias se atenderán únicamente en el Hospital Universitario de Cuenca, quedando cerradas las del Hospital Virgen de la Luz.

Así lo han reclamado la delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, junto al delegado provincial de Sanidad, José María Pastor, y el gerente del Área Integrada de Cuenca, José Antonio Ballesteros, al secretario provincial de la Agrupación de Hostelería de Cuenca, Diego López, con el que se han reunido.

Para ello, se han entregado carteles informativos que ya se están distribuyendo en restaurantes, bares, cafeterías, hoteles y otros establecimientos del sector, informa el Ejecutivo autonómico.

López ha destacado que "Se trata de una información muy sensible que debe llegar a todos los ciudadanos de la provincia y a quienes nos visiten esos días, por si sufrieran alguna emergencia sanitaria que requiera atención urgente hospitalaria", ha destacado López, que ha agradecido la colaboración del sector hostelero.

Con este propósito, el Gobierno regional y el Sescam han puesto en marcha una campaña informativa específica en medios de comunicación, redes sociales y otros canales, además de trasladar toda la información a los ayuntamientos.

Las autoridades sanitarias han recordado que el traslado definitivo de la actividad del Hospital Virgen de la Luz comenzará el sábado 13 de diciembre y se prevé finalizar el 19 de diciembre.

Ese mismo sábado, tras la apertura de las Urgencias en el nuevo Hospital Universitario a las 8.00 horas, se iniciará a las 10:00 horas el traslado de pacientes ingresados desde el Virgen de la Luz al nuevo centro.

Para ello, se contará con un convoy de diez ambulancias y una UVI Móvil, que trabajarán en diferentes turnos durante el sábado y el domingo (a las 10.00, 11.30 y 13.00 horas).

El itinerario previsto para los traslados partirá de la Avenida de los Alfares, pasando por la rotonda del Colegio Sagrada Familia, la rotonda de Alcampo y Ronda Oeste hasta el vial de acceso al nuevo hospital.

La Policía Nacional y la Policía Local coordinarán el dispositivo de tráfico, realizando cortes puntuales de pocos minutos para permitir el paso seguro del convoy sanitario.