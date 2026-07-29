La Junta pone en marcha los proyectos del nuevo centro de salud de Torrejón del Rey y la ampliación del de Alovera

La portavoz del Gobierno de C-LM, Esther Padilla. - JCCM

GUADALAJARA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado el primer paso para ampliar la atención sanitaria en el Corredor del Henares, una de las zonas de mayor crecimiento demográfico de la región, con la contratación de la redacción de los proyectos para convertir el consultorio de Alovera en un centro de salud y construir uno nuevo en Torrejón del Rey.

El Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión de 512.000 euros para redactar ambos proyectos y asumir la dirección facultativa de las obras, según ha anunciado este miércoles la portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno regional.

Padilla ha explicado que ambas actuaciones pretenden adaptar los servicios públicos al incremento de población registrado en esta parte de la provincia de Guadalajara.

Tras las inversiones impulsadas en las zonas de Ocaña y La Sagra, el Ejecutivo regional centra ahora su atención en el Corredor del Henares, donde numerosos municipios han experimentado un importante aumento de habitantes.

En el caso de Alovera, el proyecto contempla la reforma y ampliación del actual consultorio local para convertirlo en un centro de salud que encabezará una futura zona básica sanitaria formada por este municipio y Quer.

El nuevo recurso contará con un Punto de Atención Continuada, que permitirá prestar atención urgente fuera del horario ordinario, además de nueve consultas de medicina familiar y otras nueve de enfermería

El área de Pediatría dispondrá de tres consultas médicas y tres de enfermería pediátrica. También se incorporará una consulta de matrona, junto a las zonas comunes y los espacios asistenciales necesarios para el funcionamiento del centro.

La segunda actuación será la construcción de un centro de salud completamente nuevo en Torrejón del Rey, que dará servicio también a Galápagos, Valdeaveruelo y la urbanización del Parque de las Castillas.

Esta zona sanitaria supera actualmente las 6.400 tarjetas sanitarias, una cifra que, según las previsiones del Gobierno regional, continuará aumentando durante los próximos años debido al crecimiento residencial y demográfico del entorno.

El futuro centro dispondrá de tres consultas de medicina familiar y otras tres de enfermería, además de un área de pediatría integrada por una consulta para el pediatra y otra para enfermería pediátrica.

El proyecto incluirá igualmente consulta de matrona, trabajo social, un área de salud bucodental y servicios de rehabilitación, con el objetivo de ampliar la cartera asistencial disponible y evitar desplazamientos innecesarios a otros municipios.

"La sanidad tiene que estar donde están los ciudadanos", ha defendido Padilla, quien ha señalado que la llegada de nuevos habitantes a Castilla-La Mancha obliga a acompasar las infraestructuras públicas al crecimiento de la población.

La portavoz ha insistido en que estas inversiones buscan dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de una comarca en expansión, reforzando la atención primaria como puerta de entrada al sistema sanitario público.

30 MILLONES PARA UN SERVICIO DE CLOUD

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado un acuerdo marco dotado con 30 millones de euros durante cuatro años para que las consejerías y organismos de la Administración regional puedan contratar servicios de "nube pública" cuando los necesiten.

El modelo combinará estas herramientas digitales con la infraestructura tecnológica propia de la Junta, que mantendrá bajo su control los sistemas y datos que requieran una protección especial.