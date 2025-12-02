Junta publica la convocatoria provisional de subvenciones de apoyo a la producción teatral, la danza y el circo

Archivo - Danza, ballet. - JCCM - Archivo

TOLEDO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Emiliano García-Page ha publicado la convocatoria provisional de subvenciones de apoyo a la producción teatral, la danza y el circo dotadas con un presupuesto de 300.000 euros.

Así se recoge en la convocatoria provisional que publica el Tablón de Anuncios de la Junta de Comunidades y en la que se indica que la cuantía máxima individual de cada subvención no excede del 80 por ciento de los gastos subvencionables del presupuesto correspondiente al solicitante.

Según la convocatoria, serán beneficiadas de forma provisional un total de ocho entidades. Las entidades interesadas en presentar alegaciones tendrán un plazo de 10 días a contar desde el día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha señalado que para la elección de los participantes se han valorado la calidad artística de los proyectos presentados, su originalidad, así como la trayectoria de la compañía y de sus componentes. También se ha tenido en cuenta si tienen su residencia o relación con la región y si han realizado representaciones en Castilla-La Mancha.