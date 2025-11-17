Junta reconoce a las personas voluntarias de Protección Civil, a las de Letur y Mira entre ellas

TOLEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles, ha presidido el acto institucional de entrega de medallas y placas --20 y 10, respectivamente-- a voluntarios y voluntarias de Protección de Castilla-La Mancha, entre ellas a los municipios de Letur y Mira. Ha recordado que en la actualidad son 252 las agrupaciones en la región con 4.256 efectivos; de los que más del 34 por ciento son mujeres.

Entre los galardonados, ha concedido medallas de Protección Civil a los jefes y jefas de las agrupaciones de voluntarios y voluntarias de Protección Civil de Villahermosa (Ciudad Real), María del Carmen Fernández; de Azuqueca de Henares (Guadalajara), Miguel Ángel Penedo; de Torrijos (Toledo), Leonardo Fabio Giraldo.

Igualmente, se ha reconocido con estas medallas a los voluntarios y voluntarias: Cirilo Paños de Madrigueras (Albacete); André Munera de Madrigueras (Albacete); Narciso Jesús Muñoz de Morales de Daimiel (Ciudad Real); Jennifer Gallardo de Miguelturra (Ciudad Real); María Jesús Alarcón de Cuenca; Luis Solera de Tarancón (Cuenca); José Carlos Gallego de Villalpardo (Cuenca); Isidro Gordillo de Azuqueca de Henares (Guadalajara); Marta Peña de Brihuega (Guadalajara); Jorge Chavida de Brihuega (Guadalajara); y Zaira Sáez de Fontanar (Guadalajara).

Sendas medallas también para otros cuerpos y personas a título individual, como: los guardias civiles del puesto de Molina de Aragón (Guadalajara), Juan Francisco Sánchez y Ana Alicia Marugán; el oficial Esteban Sáncjez-Roldán y el policía Pedro Antonio Sánchez, de la Comisaría de la Policía Nacional de Toledo; el superintendente-jefe del Cuerpo de Policía Local de Ciudad Real, Fernando Díaz Rolando; y el vecino de Miguelturra (Ciudad Real), Manuel Mora Moraga.

DIEZ PLACAS A MUNICIPIOS Y AGRUPACIONES DE LA REGIÓN

Por otro lado, según informa en nota de prensa, el Ejecutivo autonómico ha concedido diez placas de Protección Civil a los Ayuntamientos de Letur (Albacete) y de Mira (Cuenca), por su generosidad e implicación durante la emergencia producida por la DANA el año pasado y en la que los pueblos, vecinos y establecimientos, de forma totalmente desinteresada y altruista, se volcaron en la emergencia dando apoyo y colaborando con la Dirección de la emergencia.

Del mismo modo, otra placa ha sido para los pueblos de La Estrella y Fuentes (Toledo) por su generosidad e implicación durante la emergencia producida por el incendio forestal que tuvo lugar el año pasado; colaborando activamente y de manera ejemplar con la Dirección de la emergencia, dando apoyo logístico a los intervinientes desplazados a la zona, así como a los vecinos afectados.

Además, se ha hecho entrega de sendas placas a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Malagón (Ciudad Real), Villarrubia de los ojos (Ciudad Real), Barajas de Melo (Cuenca), Cañete (Cuenca), Iniesta (Cuenca), Cabanillas del Campo (Guadalajara), Oropesa (Toledo).

3,6 MILLONES EN CONVOCATORIAS DE AYUDAS

En su intervención, Robles ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado más de 3,6 millones de euros en las convocatorias de ayudas y subvenciones para uniformidad y material de emergencias para agrupaciones de voluntarios y voluntarias de Protección Civil en la región desde el año 2016.

"Compromiso ciudadano que necesita también de un compromiso institucional", ha continuado el viceconsejero, quien ha recordado que desde hace diez años prácticamente el 100 por cien de las agrupaciones han recibido alguna de las ayudas para mejorar la uniformidad o los medios materiales. Se trata de una inversión destinada a que la labor de Protección Civil sea segura y eficaz.

En este tiempo han sido más de 6.000 uniformes, 172 bombas de achique, 248 equipos electrógenos, 136 remolques, 274 dotaciones de emergencia con desfibrilador, maquinaria para nieve, tiendas de campaña o remolques de agua. Desde el año 2023, estas ayudas se aumentaron hasta los 450.000 euros y están cofinanciadas con fondos FEDER.

De la misma manera, Eusebio Robles ha aseverado que se sigue avanzando en la planificación local frente a riesgos. En este 2025, un total de 63 municipios han recibido ayudas para elaborar 101 planes municipales de protección civil. Desde el año 2015, son ya 517 planes en 271 localidades con una inversión de cerca de 1,2 millones de euros para que "cada ayuntamiento, grande o pequeño, esté preparado" ante una situación de urgencia o emergencia.

252 AGRUPACIONES EN CASTILLA-LA MANCHA CON 4.256 VOLUNTARIOS

El viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa ha manifestado que este día es para "reconocer, agradecer y poner en valor el compromiso" de quienes, cuando suena la alarma o llega una llamada inesperada, siempre responden con un 'aquí estoy'". De este modo, ha dicho que hoy se celebra "el corazón del Sistema de Protección civil de Castilla-La Mancha: sus personas".

En la misma línea, ha resumido que la región, a día de hoy, cuenta con 252 agrupaciones de voluntarios y voluntarias de Protección Civil que suman 4.256 personas en sus filas al servicio de los demás. De ese total, más de 34 por ciento son mujeres, lo que significa 1.465; por lo que ha recalcado que la presencia femenina en el voluntariado es "muy superior" a las cifras registradas en otros cuerpos de seguridad. "Sois un ejemplo de igualdad real y de talento al servicio público", ha recalcado.

Igualmente, ha querido reconocer a todos aquellos que lideran este movimiento ciudadano: 235 jefes de agrupación (199 hombres y 36 mujeres); además de las agrupaciones que están en proceso de designación. A todos ellos y a los voluntarios en general les ha agradecido su formación sacrificio, constancia, "dedicación que muchas veces pasa desapercibida y hacer equipo cada día".

Las cifras por provincias, ha continuado Robles, hablan de una "realidad territorial muy viva"; con 946 voluntarios en la de Albacete, 789 en la de Ciudad Real, 443 en Cuenca, 605 en Guadalajara y 1.473 en Toledo.

VOLUNTARIADO QUE REPRESENTA LO MEJOR DENTRO Y FUERA DE LA REGIÓN

El viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa ha sostenido que "todo este esfuerzo tiene un sentido vital como es "proteger la vida" y acompañar en los peores momentos y ser esperanza cuando más falta hace. Así, se ha referido al reconocimiento con estas medallas y placas para simbolizar el "agradecimiento profundo" de esta tierra.

De este modo, Robles ha resumido que "Castilla-La Mancha y su Gobierno están orgullosos de vosotros", reiterando que el voluntariado de Protección Civil representa lo mejor "dentro y fuera de la región". Igualmente, ha agradecido a las familias que están detrás de cada uno de ellos de ellos y quienes sacrifican el tiempo con ellas para hacer una comunidad "más segura y más humana". Para finalizar, ha puesto en valor su vocación de servicio y por ser el "rostro solidario de una sociedad que no mira hacia otro lado" y que está siempre cuando más se necesita.