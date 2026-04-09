Junta recuerda a residentes de municipios despoblados marcar las casillas de desgravaciones a la hora de hacer la Renta

Jornada 'Entre pueblos anda el tema'. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, ha recordado a los ciudadanos que residen en los municipios despoblados de Castilla-La Mancha no olvidar marcar las casillas con las desgravaciones a las que tienen derecho y que se incluyen en la Ley de medidas contra la Despoblación, que incluye una fiscalidad diferenciada, pionera a nivel nacional, para frenar la pérdida demográfica.

Desde su aplicación, en la Renta del 2021, los residentes de las zonas despobladas se han deducido 145 millones con desgravaciones por residencia efectiva, compra o rehabilitación de vivienda habitual o traslado por motivos laborales, asegura el Gobierno regional.

En el caso concreto de la última declaración de IRPF, la correspondiente al año 2024, han sido más de 98.000 los declarantes que se han beneficiado de alguna de las deducciones, un 60% de beneficiarios más que en la primera campaña de la renta, con la entrada en vigor de la Ley.

Alique ha realizado esta petición durante su participación en la jornada 'Entre pueblos anda el tema', desarrollada en Elche de la Sierra (Albacete) y organizada por la asociación 'Entre Todos', donde ha indicado que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha destinado más de 34 millones de euros a lo largo del pasado año para impulsar la economía social en la región, que se considera clave en el desarrollo de los municipios del medio rural.

Ha explicado que dentro de la Estrategia Regional frente a la Despoblación, principal herramienta de aplicación de la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias contra la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha; se han incluido medidas para la creación y consolidación de empresas de economía social, entre ellas, las cooperativas, las sociedades laborales, los centros especiales de empleo y empresas de inserción.

Ahondando en esto, Alique ha insistido en la importancia de las cooperativas para el desarrollo económico y la fijación de población en las zonas rurales y despobladas de la Comunidad Autónoma y ha cifrado en más de 550 las cooperativas agroalimentarias registradas en la región, que suponen el 8,3% del Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla-La Mancha.

"En la Estrategia Regional frente a la Despoblación tuvimos claro incluir medidas para la favorecer el asociacionismo de nuestros agricultores y mejorar la competitividad de las cooperativas agroalimentarias, que están presentes en un tercio de los municipios de nuestra región" ha dicho Alique, para quien se han demostrado esenciales en la lucha contra la despoblación por su arraigo territorial, por la calidad y estabilidad en el empleo que generan y por su papel clave en la incorporación de mujeres y jóvenes en el mercado laboral.

ESPACIOS DE REFLEXIÓN EN TORNO A LOS PUEBLOS

Mientras, el diputado de Medio Ambiente, José Antonio Gómez, ha incidido en la necesidad de generar espacios de diálogo, reflexión e intercambio de ideas en torno "a los pueblos, a su presente y a su futuro".

"Pero lo es aún más que esos espacios pasen por dar voz a quienes mejor conocen cada realidad", ha afirmado José Antonio Gómez, apuntando que es la propia población, el tejido asociativo y empresarial, así como las administraciones locales, quienes deben situarse en el centro de las estrategias que buscan dinamizar la economía y atraer oportunidades.

Además, ha hecho extensiva esta felicitación a Integra Todos "por estos diez años transformando la comarca, desde una apuesta firme por la economía social, la solidaridad y las segundas oportunidades", advirtiendo que esta entidad es un claro ejemplo "de lo que hoy venimos a hablar aquí", aludiendo al papel de la economía social como herramienta para fijar población y construir futuro en el medio rural.

"Las entidades de economía social son auténticos catalizadores del desarrollo rural, ya que crean empleo local de calidad, menos propenso a la deslocalización, y generan ingresos en el territorio, al tiempo que fomenta los recursos y productos locales e implementan servicios esenciales en zonas donde el mercado tradicional no llega, porque no es rentable, mejorando la calidad de vida de la población", ha apuntando el diputado, señalando que todo ello contribuye a hacer frente al reto demográfico con garantías.

Del mismo modo, ha señalado su capacidad para diversificar la economía rural, fomentando el emprendimiento y la innovación colectiva con una mirada especial al talento femenino.

"Una cuestión clave cuando hablamos de arraigo rural y fijación de población", ha remarcado Gómez, subrayando que este tipo de iniciativas demuestran que es posible generar empleo inclusivo, arraigar población y ofrecer alternativas reales en los municipios más pequeños, apostando por modelos económicos que ponen a las personas en el centro.

JORNADAS COMPLETAS Y PRÁCTICAS

La jornada cuenta con un extenso programa que combina mesas de debate, ponencias, talleres, feria y espacios de encuentro. Durante este jueves está prevista la presentación del estudio 'Economía de los cuidados en la Sierra del Segura' y la celebración del décimo aniversario de Integra Todos, además de charlas inspiradoras y espacios centrados en la financiación de proyectos sociales.

Ya el viernes se celebrará la Feria de la Economía Social y la Inclusión, con actividades permanentes y numerosos talleres dirigidos a todos los públicos, en los que se abordará la igualdad, el emprendimiento, la accesibilidad cognitiva, lareducción de la factura energética o la creación de cooperativas, al tiempo que se instalarán espacios divulgativos sobre cultura, inclusión y diversidad.

También contará con actividades paralelas como mercado de productos cooperativos, exposiciones, asesoramiento energético, puntos informativos y un programa de radio en directo.