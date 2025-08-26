Junta reinvindica el impulso de la industria sostenible para el desarrollo de C-LM

Reunión de la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, con la alcaldesa de Villarrubia de Santiago, Conchi Monzón. - JCCM

TOLEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha subrayado su apuesta por la industria sostenible como palanca para el crecimiento económico de la región y la vertebración económica y social del territorio.

Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en la reunión que ha mantenido con la alcaldesa de Villarrubia de Santiago, Conchi Monzón, junto con miembros de su corporación municipal, y los responsables de la empresa Nomad Solar Energy, la directora de Recursos Humanos y Sostenibilidad, Pilar Feliz, el director de marketing, Alejandro Borges, y el director de Fábrica, Juan José Jiménez, en la que ha conocido los proyectos de inversión en materia de sostenibilidad y transformación energética que van a llevar a cabo en el municipio de Villarrubia de Santiago, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En el encuentro, en el que también ha participado el director general de Empresas, Javier Rosell, el equipo de Nomad Solar Energy ha dado a conocer a la consejera los detalles de la nueva inversión y la generación de empleo en su fábrica Nomad Solar Industry, con un impacto directo en el uso eficiente de las energías y la descarbonización, además de conocer los proyectos de impacto social que quieren liderar.

Nomad Solar Energy cuenta con proyectos de inversión en materia de sostenibilidad y economía circular, enfocados al impulso de la transición energética en sectores que aún no han podido iniciarse en ese ámbito, aportando novedades relevantes que complementan y mejoran las soluciones fotovoltaicas vigentes.

Patricia Franco ha señalado asimismo la importancia de la industria y su apuesta por el desarrollo sostenible como un compromiso fundamental del Gobierno de Castilla-La Mancha, además de destacar su impacto como elemento vertebrador del territorio con empresas radicadas en entornos rurales, que permiten fijar la población al territorio a través de nuevas oportunidades de empleo.

En este sentido, ha valorado proyectos como el de Nomad Solar Energy que impulsan el crecimiento sostenible y la descarbonización de la industria reforzando también las cadenas de suministro regionales, lo que contribuye a seguir posicionando a Castilla-La Mancha como el epicentro verde industrial del país, y ha agradecido al Ayuntamiento de Villarrubia de Santiago y en particular a su alcaldesa, Conchi Monzón, por su proactividad para liderar una fuerte apuesta industrial en su municipio.

El director de marketing de Nomad Solar Energy, Alejandro Borges, ha recalcado su apuesta por Castilla-La Mancha, y más concretamente por Villarrubia de Santiago, para seguir desarrollando su potencial y reforzando las capacidades tecnológicas e industriales de la región, que se ha consolidado como un destino premium de inversión gracias a la estabilidad y certidumbre que ofrece para los proyectos que deciden instalarse.

Asimismo, ha destacado la colaboración de la empresa con las iniciativas locales en materia de innovación y desarrollo, preparando con el apoyo del Gobierno regional un programa de visitas con diferentes agentes e instituciones locales.