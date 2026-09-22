Junta reivindica la formación de más de 9.300 agricultores y ganaderos en competencias digitales en dos años

El Comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique , interviene en el III Edición Curso de Verano Seguros Inclusivos. Seguros agrarios como mecanismo para fijar la población en el ámbito rural de la UCLM. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha formado a un total de 9.329 agricultores y ganaderos en competencias digitales durante los años 2025 y 2026, con una inversión de más de 1,2 millones de euros procedentes de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Cifra que ha dado el comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, durante su intervención en la II Edición Curso de Verano Seguros Inclusivos: 'Seguros agrarios como mecanismo para fijar la población en el ámbito rural' que se ha celebrado este martes en Toledo, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

Una cita donde Alique ha explicado que estos agricultores y ganaderos se han formado en cursos gratuitos donde se les ha mostrado cómo el uso de las herramientas digitales puede ayudar en la gestión de sus explotaciones. "Se trata, ha dicho, de impulsar un sector que es esencial para el desarrollo de nuestros pueblos porque genera desarrollo económico en estos territorios y fija población".

En este sentido, ha señalado que el uso de las nuevas tecnologías garantiza que ningún profesional agrario o ganadero se quede atrás en la transición energética que vive el sector y su incorporación al entorno agrícola y ganadero se erige como una gran oportunidad para mejorar la rentabilidad, la sostenibilidad y la competitividad de las explotaciones.

Son medidas, ha destacado en su intervención, que se incluyen dentro de las más de 200 actuaciones que componen la Estrategia Regional frente a la Despoblación, la principal herramienta de aplicación de la Ley, a las que se suman las ayudas a la creación de empresas agrarias por jóvenes.

MÁS DE 5.300 NUEVOS JÓVENES INCORPORADOS AL CAMPO DESDE 2015

Por otro lado, ha explicado que el Gobierno regional durante la actual legislatura ha facilitado la incorporación de 1.552 jóvenes al sector agrícola mediante ayudas para la creación de sus propias empresas agrarias, destacando que un 33% son mujeres. Desde 2015, más de 5.300 jóvenes han participado en este programa, con un presupuesto total de 75 millones en dos años para fomentar el relevo generacional.