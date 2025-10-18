La Junta renovará el la imagen del Portal de Educación el próximo 20 de octubre

El Portal de Educación recibió más de 43 millones de visitas durante su vida útil. - JCCM

TOLEDO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha ha informado de que el próximo lunes 20 de octubre lanzará el portal web 'Educación Castilla-La Mancha', que sustituirá al anteriro Portal de Educación.

El cambio busca modernizar una herramienta que, si bien ha sido clave en la comunicación con la comunidad educativa, necesitaba de un cambio estructural y de imagen, según ha informado la Junta por nota de prensa.

El anterior Portal registró en 2024 más de 43 millones de accesos y más de cinco millones a su Intranet Docente, consolidándose como un referente en la gestión de información educativa. Durante la pandemia, su papel fue esencial para garantizar la continuidad de la enseñanza en la región. Sin embargo, los avances tecnológicos y las nuevas necesidades educativas exigían una actualización integral.

El desarrollo del nuevo portal ha sido una labor conjunta entre equipos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha. Durante casi dos años, han trabajado en la creación de un entorno digital más eficiente, accesible y funcional, que simplifica la gestión y consulta de información para toda la comunidad educativa.

PRINCIPALES NOVEDADES DE 'EDUCACIÓN CASTILLA-LA MANCHA'

El nuevo portal cuenta con una tecnología y diseño renovados: desarrollado con recursos propios y basado en Drupal, ofrece una interfaz moderna, accesible desde cualquier dispositivo; una migración de contenidos: prácticamente todos los datos vigentes del antiguo portal han sido adaptados al nuevo formato; y una biblioteca de normativa educativa: una herramienta dinámica y organizada por temáticas.

También cuenta con un catálogo de Formación Profesional, una renovada sección 'Actualidad Educativa', espacios informativos y divulgativos provinciales, trámites educativos centralizados, información sobre personal docente, listados actualizados de Escuelas Oficiales de Idiomas y Residencias Universitarias y áreas especializadas: páginas dedicadas a Formación Profesional, Educación de Adultos, Idiomas y Universidades.

Además, el nuevo Portal de Personal Docente reemplaza a la antigua Intranet Docente, con acceso exclusivo para docentes.

Uno de los cambios más destacados de 'Educación Castilla-La Mancha' es la integración de un punto de acceso único a todas las aplicaciones y plataformas digitales de la Consejería de Educación. A través del sistema Cl@ve, se garantiza un acceso más seguro y centralizado a los servicios educativos digitales, cuya implantación se llevará a cabo de manera progresiva.