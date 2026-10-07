Junta replica a Cañizares que se ha "pasado de frenada" y que ha concedido casi un millón de euros para climatizar aulas

La delegada de la Junta en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández. - JCCM

CIUDAD REAL, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha replicado al alcalde de la capital, Francisco Cañizares, que "se ha pasado de frenada" al criticar al Gobierno regional por las ayudas destinadas a apoyar al Ayuntamiento de la capital en la climatización de los colegios públicos.

Blanca Fernández ha señalado que "la climatización de los edificios escolares es competencia municipal", tras recordar que la Junta "no tiene obligación de sacar ayudas para esta finalidad", según ha informado la Junta en nota de prensa.

Pese a ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha decidió hacerlo "para intentar ayudar a los ayuntamientos por la preocupación que viven tanto el profesorado como el alumnado y, sobre todo, para intentar impulsar la climatización".

La delegada de la Junta ha defendido que, desde esta perspectiva, "Cañizares no tiene motivos de queja" y "ya que se pone a dar datos, que los dé de verdad", al detallar que el Ayuntamiento de Ciudad Real "ha presentado 16 proyectos por una cuantía de 1,5 millones de euros y se le ha concedido casi un millón de euros".

Además, la delegada ha apuntado que el Ayuntamiento de Ciudad Real "llega tarde" porque "le ha pasado por la derecha casi 50 municipios de la provincia que han climatizado 1.500 aulas, siendo más pequeños, teniendo menos recursos y menos presupuesto público".

Al hilo de esta cuestión, Blanca Fernández ha recordado que la Junta de Comunidades también ha decidido colaborar con el Ayuntamiento de Ciudad Real en otros proyectos.

"Tampoco era competencia nuestra ayudar al Ayuntamiento en la urbanización del paseo de la Universidad y lo hicimos, tampoco era nuestra competencia ayudar con la ronda en la trasera del hospital y lo hicimos y tantas inversiones que estamos haciendo en Ciudad Real".

Por todo ello, la delegada de la Junta ha concluido reiterando que "el alcalde de Ciudad Real no tiene motivos de queja y en esto se ha pasado de frenada, ya que hasta nos insultan por intentar ayudar a los ayuntamientos".