Junta replica a Diputación Ciudad Real que si no aporta el 25% del Plan Corresponsables es "por cuestión partidista"

CIUDAD REAL 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, después de que Miguel Ángel Valverde haya tildado de "inaceptable" que la Diputación de Ciudad Real tenga que aportar el 25% para sostener el Plan Corresponsables, ha dicho que si esta institución no quiere entrar "es por una cuestión meramente partidista y política mal entendida"

Según informa el Ejecutivo regional, Fernández ha respondido de este modo a Valverde, que este lunes ha censurado el recorte del 35% en la financiación del Plan Corresponsables y que el Gobierno regional esté pidiendo ayuda a las diputaciones.

"La Diputación de Ciudad Real sabrá si quiere hacer política partidista con el Plan Corresponsables o resolver los problemas de la ciudadanía como las diputaciones de Albacete, Cuenca y Guadalajara", ha dicho la delegada, que ha explicado que por la información que tiene, estas tres instituciones provinciales "no han puesto ningún problema y van a poner el 25 por ciento del Plan Corresponsables para los municipios de menos de 10.000 habitantes".

"Si la Diputación de Ciudad Real no quiere entrar --en esta financiación-- es por una cuestión meramente partidista y política mal entendida. Las administraciones estamos para resolver los problemas", ha defendido.

Dicho esto, ha puesto el foco en el "enorme esfuerzo" que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha hace con la gestión del Plan Corresponsables, "un plan de éxito que los ayuntamientos aplican mejor cada día", como así lo demuestran los 22.000 menores y las 12.000 familias a las que beneficia en la región, además de los 1.200 empleos que se han creado con esta medida, en su mayor parte con empleo femenino en el ámbito rural.