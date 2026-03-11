Junta reprocha al alcalde de Caudete que haya querido "hacerse el gracioso" ofendiendo a mujeres de forma "repugnante"

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla. - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha reprochado que el alcalde de Caudete, José Miguel Mollá, haya querido "hacerse el gracioso" ofendiendo de una "manera muy grosera y totalmente repugnante a las mujeres".

Así ha reaccionado Padilla en rueda de prensa a preguntas de los medios, después de este alcalde publicara una imagen en sus redes sociales personales con "carácter satírico" sobre el 8 de marzo, y por lo que el colectivo Miradas Violetas de Caudete le pidió una rectificación.

"No se le debe olvidar que es un servidor público y que debe ser alcalde para toda la ciudadanía, pero que incluso por encima de todo eso, hay que respetar a cualquier ser humano", ha afirmado la consejera.

Ha señalado que "las opiniones de Vox respecto a las mujeres y a la igualdad" ya son conocidas. "Pero no por eso vamos a dejar de condenarlas y de reprobar cualquier tipo de actuación, por muy gracioso que ellos se piensen que es".

VERSIÓN DEL ALCALDE DE CAUDETE

Ante esta polémica, el alcalde de Caudete, José Miguel Mollá, ya realizó "una rectificación pública y pidió disculpas si dicha publicación pudo resultar ofensiva para algunas personas", tal y como informa el Ayuntamiento en su página web.

Con esta rectificación "se atendió a la principal petición formulada públicamente", la solicitud de una disculpa pública por parte de la asociación Miradas Violetas de Caudete.