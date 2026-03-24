Junta restaurará la fachada del Palacio de los Oviedo en Almagro con intención de culminarse antes del festival

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante la presentación de la II Edición de las Residencias Artísticas del Festival de Almagro donde ha estado acompañado por la directora del festival, Irene Pardo. - JCCM

CIUDAD REAL 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a restaurar la fachada del Palacio de los Oviedo en la localidad de Almagro, que es sede del Festival Internacional de Teatro Clásico.

Es un anuncio que ha realizado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante la presentación de la II Edición de las Residencias Artísticas del Festival de Almagro donde ha estado acompañado por la directora del festival, Irene Pardo; la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo y el alcalde de la localidad, Francisco Ureña.

Durante su intervención, Amador Pastor ha indicado que se trata de una actuación, realizada a través de la fundación del festival, que va a permitir poner en valor el patrimonio cultural del municipio que se convierte en epicentro del teatro nacional e internacional a lo largo del mes de julio.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha asegurado que la intención del Ejecutivo autonómico es trabajar para que, previsiblemente antes de la inauguración de este festival, pueda estar finalizada esta restauración, ha informado la Junta en nota de prensa.

Asimismo, ha avanzado que el Gobierno de Emiliano García-Page va a volver a colaborar con la puesta en marcha de la segunda edición de las Residencias Artísticas que nacen con la voluntad de ofrecer a los creadores y creadoras un entorno propicio para la experimentación, el diálogo y la reinterpretación del legado teatral clásico desde nuevas perspectivas.

La convocatoria promueve el diálogo entre textos dramáticos y no dramáticos de los siglos XVI Y XVII y su interpretación en el contexto artístico y cultural actual. Estas residencias se desarrollarán en dos periodos.