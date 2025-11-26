Junta sigue haciendo pruebas en los laboratorios del hospital de Toledo y las mediciones siguen siendo negativas

Archivo - Hospital Universitario de Toledo - JCCM - Archivo

TOLEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional sigue haciendo mediciones en los laboratorios del Hospital Universitario de Toledo, cuyas mediciones siguen siendo negativas, tal y como lo ha asegurado este miércoles la portavoz de la Junta, Esther Padilla.

A preguntas de los medios en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, Padilla ha destacado que "desde el principio el Sescam ha tomado "todas las medidas preventivas" para garantizar que los trabajadores puedan hacer su labor "con la seguridad necesaria".

"Los datos siguen siendo negativos", ha apuntado, para incidir en que puede entender a los trabajadores y afirmar que "cada vez son más los actores que entienden que la situación ni mucho menos es tan grave como se apunta porque cuando los resultados son negativos es muy difícil explicar otras cuestiones".