Junta tira de IA para acercar el Debate de la Región a los jóvenes: "Son objetivo de quiénes ejercen la desinformación"

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, comparece en rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida, para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno. - JCCM

TOLEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha recurrido a la Inteligencia Artificial para crear una "versión contemporánea y femenina del Quijote", con la que acercar el Debate del Estado de la Región, que se desarrolla este jueves y viernes, a los jóvenes.

"Consideramos que acercar la política a los jóvenes es clave, porque quizá sea el sector de la sociedad más alejado de ella, pero es que son objetivo de quienes ejercen la desinformación y les aleja de la política, provocando en ellos rechazo", ha manifestado la consejera Portavoz, Esther Padilla, durante la rueda de prensa que ha ofrecido para dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno.

De ahí que el Ejecutivo castellanomanchego, que ya recurre a las redes sociales para informar de su acción, haya tirado la Inteligencia Artificial para "llamar la atención" del sector poblacional más joven de la región, pues, además, en dicho debate se van a plantear cuestiones de su interés.

"No podemos prescindir de la participación de los jóvenes de región", ha defendido Padilla, que ha añadido que se ha optado por una "versión femenina y contemporánea del Quijote, para representar a las fuerzas de generaciones jóvenes de Castilla-La Mancha".

Dicho esto, y en clave política, la portavoz del Ejecutivo ha añadido que el debate que arranca este jueves, que se celebra en la mitad de la tercera legislatura de Emiliano García-Page, va a permitir "mirar hacia atrás y ver los avances que se han logrado y los retos que se han superado".

"Veníamos de muy atrás, de una época de recortes, de retrocesos y de soberbia, y hemos conseguido no solo superar ese amargo periodo, sino que nos hemos puesto por delante de la media nacional en muchos ámbitos. Y además lo hemos hecho juntos, lo hemos hecho juntas", ha destacado la consejera Portavoz, que ha asegurado, que el Ejecutivo regional ha cumplido más de la mitad del programa de legislatura y ha iniciado el 91% de los compromisos adquiridos.

De igual modo, ha recordado, como ya se ha avanzado, que García-Page, durante su intervención, presentará iniciativas "para fortalecer lo que ya funciona, pero también para afrontar nuevos desafíos".

"Vivienda y juventud, como principal sectores de la sociedad que encuentran mayores dificultade,s ocuparán un papel central en su intervención" ha dicho Padilla, que ha agregado que el titular del Ejecutivo también hará una defensa firme de los intereses de Castilla-La Mancha en temas tan importantes como el agua, el aprovechamiento energético y la financiación autonómica, para que la comunidad "no tenga que renunciar a nada".

"No estamos dispuestos a hacer renuncias y, por lo tanto, seguiremos defendiendo de manera firme los intereses de Castilla-La Mancha", ha abundado la portavoz del Gobierno regional, que ha terminado apostillando que durante los próximos dos días, en el Parlamento autonómico, "volverá a quedar de manifiesto que Page cuenta con un modelo claro de futuro para Castilla-La Mancha, con un modelo de estabilidad, un modelo que funciona y que está orientado a que nuestra región siga progresando, siga creciendo, generando empleo, atrayendo población, garantizando la igualdad y aumentando el bienestar".