Junta y UCLM impulsan la formación cualificada para crear y gestionar comunidades energéticas en la región

C-LM impulsa, junto a la UCLM, formación cualificada para crear y gestionar comunidades energéticas en la región - JCCM

TOLEDO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en valor el impulso que está dando a la formación específica y cualificada "destinada a formar especialistas en la creación y gestión de comunidades energéticas".

Así lo ha destacado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quién ha hecho un balance "muy positivo", del primer curso de 'Microcredencial en Gestión de Comunidades Energéticas', que ha llevado a cabo el Ejecutivo autonómico de la mano de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha informado la Junta en nota de prensa.

Como ha señalado, la formación impartida "ha abordado desde el marco jurídico y técnico, hasta los aspectos económicos, sociales y de gobernanza, todos ellos necesarios para la creación de una comunidad energética".

Impartido por la profesora titulada en Economía Aplicada de la UCLM, María Jesús Ruiz, y subvencionado en un 70% por la Junta de Comunidades, el curso especializado ha contado con 23 matriculados, "con un perfil altamente cualificado", ha señalado la consejera, quién ha valorado que la Universidad le haya trasladado el creciente de su alumnado para "adquirir competencias que les permita liderar proyectos de transición energética como son las comunidades energéticas".

Dada la gran acogida y los notables resultados, la consejera ha anunciado que "el año que viene volveremos a repetir con esta iniciativa junto a la Universidad, ya que consideramos que tanto particulares, como asociaciones, comunidades de vecinos, o administraciones como puedan ser los ayuntamientos, van a necesitar de profesionales formados para asesórales en la creación de las comunidades energéticas".

Gómez, que ha estado acompañada junto a la profesora del microcredencial, del director de Transición Energética, Alipio García, ha señalado que las actuaciones para impulsar estas nuevas fórmulas asociativas están alineadas con los compromisos que ha adquirido el presidente García-Page en el programa de Gobierno de la Comunidad Autónoma "para que la ciudadanía de la región pueda beneficiarse del liderazgo de Castilla-La Mancha en la implantación de las energías renovables, facilitándoles el acceso a una energía limpia con tarifas más asequibles, que permite ahorrar a la vez que contribuimos a la descarbonización del sistema".

Y ha concluido recordando que Castilla-La Mancha, que cuenta ya con 56 comunidades energéticas en diferentes fases de desarrollo de las 837 que hay en el país, va a poner a disposición de los interesados a lo largo del mes de julio una línea de ayudas 10,6 millones de euros cofinanciada con fondos FEDER dirigida al fomento de la construcción de instalaciones de generación renovable para comunidades energéticas y comunidades de propietarios.