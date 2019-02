Junta ve "electoralistas" la mociones de Podemos sobre la Ley de Garantías en ayuntamientos

Publicado 27/02/2019 12:55:51 CET

TOLEDO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha defendido que las mociones que Podemos va a registrar en ayuntamientos de la región con el objetivo de que estas entidades insten al Ejecutivo autonómico a tramitar la Ley de Garantías de Ingresos y Garantías Ciudadanas --que no va a ser remitida a las Cortes-- es "otro elemento de campaña electoral que no tiene ningún valor real ni político ni jurídico ni nada".

Preguntado en rueda de prensa por estas mociones, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha condenado que Podemos no haya entendido que "las leyes en un gobierno en el que hay dos sensibilidades distintas no pueden ser a la carta. Tienen que ser asumir toda la agenda legislativa o no asumir ninguna".

Hernando ha insistido en la idea de que "da igual que presenten o no esas mociones, cuyos resultados tendrán más que ver con las dinámicas locales que con cualquier debate que se produzca a nivel regional". "No tiene impacto en el buen resultado. El único buen resultado que puede haber es que Podemos asuma toda la agenda legislativa, que no sea a la carta y sobre todo que no intente apoyarse en otros", ha repetido Hernando.

Dicho esto, ha asegurado que "no pasa nada" porque dicha ley no se ponga en marcha, pues solo viene a brindar las ayudas que el Ejecutivo regional ya ha puesto a disposición de la gente. "La única diferencia para un usuario que se apruebe o no la Ley de Garantías es ninguna. Solo que se la pueda imprimir o no del Diario Oficial de Castilla-La Mancha", ha añadido.

Y es que el portavoz ha vuelto a asegurar que el Gobierno de Castilla-La Mancha, en este sentido está siendo "responsable", pues "se le chantajea, no cede al chantaje a sabiendas que --no tramitando esa ley-- no perjudica a ninguna persona que ya están amparadas por resoluciones, decretos y medidas, que se pueden maquetar en una ley, como la de Garantías, pero su aprobación no conlleva más ayudas", ha concluido.