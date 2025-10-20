Junta ya ha recibido en torno a 30 sanciones de la Policía Local de Toledo por inmovilización de vehículos Bolt

TOLEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha recibido en torno a una treintena de sanciones por parte del Ayuntamiento y de la Policía Local de Toledo por inmovilización de vehículos con licencia de VTC (Vehículo de Transporte con Conductor) de la compañía Bolt, tal y como ha confirmado el consejero de Fomento, Nacho Hernando.

La Policía Local de Toledo comenzaba el pasado viernes a inmovilizar estos vehículos, que recalaron hace semanas en Toledo para operar solo en trayectos interurbanos desde la ciudad a otros puntos fuera de ella, debido a que estos no han dejado de hacer también viajes urbanos pese a tenerlo prohibido.

El titular de Fomento, a preguntas de los medios en un acto en la Consejería de Educación en Toledo, ha señalado que el Gobierno regional ha puesto las sanciones que le han llegado por parte del Ayuntamiento y de la Policía Local, que "en el ejercicio de sus competencias finalmente ha tomado la decisión de inmovilizar los vehículos retirándolos además y llevándoselos en grúas".

El consejero de Fomento ha recordado que "los únicos que pueden hacer transporte con origen y destino dentro de un municipio son los taxis" y las VTC pueden llevar a pasajeros "pero solamente entre un municipio y otro".

"Y si incumplen la ley, pues se exponen no solamente a las multas, sino que también se exponen a que debido a los reiterados incumplimientos y a las reiteradas sanciones que se les ha impuesto a algunos conductores, se proceda a la inmovilización del vehículo como ha hecho el Ayuntamiento de Toledo", ha precisado Hernando.

La sanción llega hasta los 4.000 euros cuando ha sido reiterado el incumplimiento pero también conlleva la inmovilización del vehículo, ha señalado el consejero.

QUEJAS USUARIOS AVANT

Preguntado además por las quejas de la Asociación de Usuarios Avant de Ciudad Real por la falta de plazas para viajar a Madrid desde Puertollano o Ciudad Real en los dos primeros trenes de la mañana, el consejero de Fomento ha señalado que "desafortunadamente" el Gobierno regional no puede ofrecer soluciones de manera directa a este problema, "tiene que ser el Ministerio y Renfe".

"Les hemos exigido en reiteradas ocasiones que lo que hasta ahora había sido un servicio de excelencia en nuestro país tiene que recuperar esa excelencia y no puede verse reducida la oferta de billetes cuando precisamente lo que estamos viendo es todo lo contrario, que aumenta cada vez más la necesidad, cada vez más la oferta, y va a seguir yendo en aumento", ha expresado Hernando.

Como consejero de Fomento, ha reiterado Hernando, ya ha trasladado al Ministerio "que esto es un problema que hay que resolver y además es una situación que va a ir a más". "Pongan más trenes, esto al final es una cuestión de saber atender a las necesidades. La gente tiene que poder llegar a trabajar, no puede estar en peligro un puesto de trabajo porque el Ministerio o Renfe no esté dando soluciones", ha aseverado Hernando.